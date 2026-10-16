Сода, вода и хлеб: как удалить пятна от свекольного сока

Эффективные способы избавиться от загрязнений

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Свекла – полезный и вкусный овощ, но на ткани она может оставить стойкие пятна. Как и при других загрязнениях, действовать нужно как можно быстрее.

Сначала попробуйте отстирать пятно обычной водой. Если это не поможет, выручит хлеб. Об этом способе рассказали на сайте Homesteady .

Как вывести пятно от свеклы

Свежие пятна от свеклы можно полностью удалить водой. Главное – использовать холодную. Не трите ткань, а только промокните пятно. Иначе сок проникнет глубже и пятно увеличится.

Сразу промойте пятно большим количеством холодной воды, чтобы удалить его основную часть. Затем положите испачканную одежду в миску с холодной водой минимум на 30 минут. Вместо обычной воды можно взять газированную минеральную: она усилит очищающий эффект. После замачивания постирайте вещь в стиральной машине как обычно. Если пятно всё ещё заметно, снова замочите вещь в холодной воде.

Свежие пятна свёклы сначала промывают большим количеством холодной воды. Фото сгенерировано ИИ

Как вывести пятно с помощью хлеба

Удалить пятно поможет кусок черствого белого хлеба. Благодаря пористой структуре он хорошо впитывает влагу.

Перед тем как использовать хлеб, тщательно промойте пятно под холодной проточной водой. Окуните кусочек белого хлеба в воду и влажным положите на пятно. Оставьте минимум на 30 минут, чтобы хлеб впитал краску. Затем постирайте испачканную ткань в стиральной машине как обычно.

Как вывести пятно от свеклы с помощью пищевой соды

Пищевая сода тоже помогает избавиться от пятен свеклы. Этот способ особенно пригодится, если пятно уже высохло.

Растворите половину пакетика соды в полулитре холодной воды. Замочите одежду в растворе минимум на 30 минут. После этого постирайте вещь в стиральной машине. Если нужно, повторите процедуру.