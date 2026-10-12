Кожа питона за сотни тысяч. Роскошны аксессуар Ярославы Магучих впечатляет (фото)

Сумка, прославленная принцессой Дианой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих продемонстрировала стильный образ с культовой сумкой Lady Dior от французского дома Dior. Аксессуар выполнен из экзотической кожи питона.

Читайте также: Создала сама для себя. Какими духами пользуется Элина Свитолина

Выразительная фактура и глубокий оттенок сумки добавили образу элегантности. "Телеграф" выяснил, чем знаменита Lady Dior и сколько она стоит.

Чем примечательна сумка Lady Dior

Lady Dior – одна из самых узнаваемых моделей в мире люксовых аксессуаров. У неё жёсткая прямоугольная форма, короткие округлые ручки и фирменная стёганая фактура. Дизайн завершают металлические подвески с буквами D.I.O.R. – визитная карточка сумки.

Модель прославилась благодаря принцессе Диане и со временем стала символом французской элегантности. Lady Dior по-прежнему выбирают знаменитости и поклонники высокой моды. Разнообразие материалов и оттенков позволяет подобрать сумку на любой вкус.

Сколько стоит сумка Ярославы Магучих

Изделия из экзотической кожи относятся к премиальному сегменту и могут стоить тысячи долларов. В бутиках новая сумка стоит около $5,300-$5,500 (около 215 000-225 000 грн).

По оценкам рынка люксовых аксессуаров, миниатюрная Lady Dior из натуральной кожи питона на вторичном рынке может стоить примерно 2500-3900 долларов. В пересчёте это около 143-160 тысяч гривен. Итоговая цена зависит от состояния сумки, её конкретной версии, комплектации и продавца.

Олимпийская чемпионка не впервые демонстрирует любовь к дорогим аксессуарам. Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярослава Магучих показала сумочку от Jimmy Choo.