Зимнее или летнее время: какое лучше оставить, если в Украине отменят перевод часов

Больше света после работы или легче просыпаться утром

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Вопрос о том, какое время стоит оставить в Украине – зимнее или летнее – имеет не только бытовую, но и медицинскую сторону. Если дополнительный вечерний свет удобен для прогулок и отдыха, то специалисты по сну обращают внимание на важность утреннего солнечного света для биологических ритмов человека.

"Телеграф" разобрался, чем отличаются постоянное зимнее и летнее время, какие аргументы приводят ученые и почему географическое расположение Украины также имеет значение.

Почему зимнее время считают более полезным для здоровья

Зимнее время в Украине соответствует UTC+2. При таком режиме солнце восходит и заходит на час раньше по часам, чем при летнем времени.

Дело не только в том, когда на улице светает. Естественное освещение помогает организму настраивать внутренние часы, которые регулируют сон и бодрствование. Особенно важен утренний свет: он помогает организму понять, когда пора просыпаться и начинать день.

Именно поэтому специалисты по сну выступают за постоянное стандартное время, то есть зимнее. Оно лучше согласуется с естественным циклом дня и ночи и позволяет избежать сезонного перевода часов.

Это не означает, что зимнее время автоматически улучшит сон каждого человека. Однако с точки зрения биологических ритмов оно имеет преимущество перед постоянным летним временем.

Почему люди хотят оставить летнее время

Главный аргумент сторонников летнего времени прост: хочется, чтобы после работы еще было светло. Можно прогуляться, заняться спортом или провести вечер на улице, а не спешить домой до наступления темноты.

Летнее время соответствует UTC+3. При нем солнце восходит и заходит позже по часам, поэтому больше света остается на вечерние часы. Для людей, которые большую часть дня проводят на работе, это может быть существенным преимуществом.

Но зимой ситуация меняется. Если оставить летнее время на весь год, солнце восходило бы позже, и тем, кто рано отправляется на работу или учебу, чаще приходилось бы начинать день в темноте.

Таким образом, у более длинных вечеров есть своя цена – более поздний рассвет.

Почему на востоке и западе Украины время ощущается по-разному

Украина простирается с запада на восток, поэтому солнце в разных регионах восходит в разное время. На востоке рассвет наступает раньше, чем на западе, хотя часы по всей стране показывают одно и то же время.

Поэтому постоянное зимнее время лучше согласуется с солнечным временем на большей части территории Украины. Жителям восточных областей может быть удобнее летнее время, поскольку оно оставляет больше света на вечер.

Теоретически можно было бы ввести разные часовые пояса, чтобы время на часах в каждом регионе точнее соответствовало местному солнечному времени. Однако тогда в разных областях пришлось бы жить по разному официальному времени, что усложнило бы координацию работы учреждений, транспорта и других общенациональных процессов.

Если ориентироваться на рекомендации специалистов по сну, более логичным выбором будет зимнее время. Летнее, напротив, оставляет больше света на вечер, но зимой из-за него рассвет приходится встречать позже.