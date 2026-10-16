"Качели" Трампа. Как президент США менял свое отношение к Зеленскому

Отношения президентов в последнее время крайне обострились

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот, по его мнению, не хочет договариваться с Россией. Однако с тех пор, как Трамп во второй раз стал президентом США в январе 2025 года, его риторика по отношению к Зеленскому несколько раз менялась кардинально — от личных оскорблений и обвинений до признания мужества украинского президента, а затем снова до давления.

"Телеграф" рассказывает, как менялось публичное отношение Трампа к Зеленскому. Разобраться в этой теме помог искусственный интеллект ChatGPT.

Трамп не хочет иметь дело с Зеленским — что он сказал

Очередную порцию нападок на действующего президента Трамп выдал в интервью телеканалу Newsmax. Глава США заявил, что Зеленский якобы "не тот человек, с которым нам следует иметь дело". По его словам, если и будет заключено мирное соглашение с Россией, то уже без участия Зеленского. Трамп назвал его более сложным собеседником, чем глава РФ Владимир Путин.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: Белый дом

От "диктатора" до "храброго мужчины" — что Трамп говорил о Зеленском раньше

Вскоре после того, как Трамп вторично вступил в должность президента США, 19 февраля 2025 года глава Соединенных Штатов назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он заявил о низком рейтинге президента Украины и добавил, что тот рискует потерять страну.

Однако уже 27 февраля 2025 года в отношении Трампа произошло неожиданное смягчение. На вопрос журналистов по поводу "диктатора", он не стал подтверждать своих слов. Тогда же он называл Зеленского храбрым.

Владимир Зеленский. Фото: Телеграмм-канал Зеленского

Однако уже 28 февраля между главами США и Украины произошел публичный конфликт в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности и недостаточной готовности к компромиссу с Россией. Он потребовал, чтобы украинский лидер согласился на соглашение с РФ.

Уже осенью 2025 года Трамп по неизвестным причинам начал хвалить Зеленского. Он назвал его "храбрым мужчиной" и заявил, что Украина демонстрирует поразительное сопротивление.

Зеленский и Трамп в Ватикане. Фото: ОП

По состоянию на осень 2026 года Трамп активно выражает недовольство Зеленским и оказывает давление мирного плана и выборов. 10 октября американский лидер заявил, что Украине пора избрать нового президента, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы упустил возможность завершить войну.

Критика и похвала – элемент давления Трампа на Киев

Трамп склонен переносить политические разногласия в личные отношения. Готовность поддержать его инициативу он встречает благосклонно, а на сопротивление или публичное несогласие отвечает обвинениями и оскорблениями. Отношение к Зеленскому зависит от того, видит ли Трамп в нем партнера, способного помочь добиться желаемого результата.

Резкие заявления президента США могут оказаться средством давления перед переговорами: они снижают политический вес Зеленского, ослабляют его позиции и перекладывают на Киев ответственность за отсутствие мирного соглашения. Для Москвы такая критика – сигнал, что Вашингтон готов давить на Украину. Слова Трампа могут быть произнесены под действием эмоций, личной антипатии и ситуативных расчетов.

Мир на условиях Трампа и политика внутри США

Для Трампа готовность Украины к миру означает безоговорочное согласие на предложенный им путь к соглашению. Поэтому отказ Украины от неприемлемых условий он представляет как нежелание завершить войну. Выходит, что защита Киевом собственных интересов становится поводом для новой критики со стороны президента Соединенных Штатов.

Есть и внутриполитический момент: обвиняя Зеленского, Трамп получает удобное объяснение, почему обещанное быстрое завершение войны до сих пор не наступило. Ответственность за это он возлагает на позицию Киева, а не на результаты американской дипломатии.

Непредсказуемость и цена поддержки

В то же время, изменением тона Трамп может держать партнеров в неопределенности и показывать, что поддержка США имеет условия. Однако постоянные развороты мешают Украине и европейским союзникам делать долгосрочное планирование: сегодняшняя похвала уже завтра может смениться давлением. Это подрывает доверие к американским гарантиям.

Резюмируя, можно сказать, что наиболее вероятное объяснение резких колебаний Трампа по отношению к Зеленскому – зависимость риторики главы США от его переговорных целей. Персональная критика президента становится рычагом влияния на Украину. Практическое значение имеют решения Трампа по военной помощи, обмену разведданными, санкциям против России и условиям мирного соглашения. Именно эти решения указывают на то, какая на самом деле политика США в отношении Украины.

Ранее Телеграф разбирался, чем грозит Украине очередное обострение отношений между Трампом и Зеленским. Неприязнь главы США к украинскому лидеру достигла "самой низкой точки" со времен спора между ними в Овальном кабинете в феврале 2025 года.