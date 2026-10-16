Уксус – не панацея: вещи в доме, которые он может безнадежно испортить

Привычное средство помогает справиться с загрязнениями, но способно испортить некоторые поверхности

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Многие считают, что уксусом можно очистить абсолютно все. Но это не совсем так. Конечно, уксус отлично подходит для удаления известкового налета в ванной и растворения отложений в чайнике, но также нужно учитывать, что это кислота, активно вступающая в реакцию с некоторыми химическими веществами.

Как пишет BydlímeÚtulně.cz, попытка очистить уксусом некоторые предметы и технику в доме может привести к повреждениям.

Как уксус используют для борьбы с налетом в ванной

Сильная сторона уксуса – борьба с отложениями, которые оставляет жесткая вода. Он помогает растворить известковый налет на кране или душевой лейке. Для такой чистки средство наливают в полиэтиленовый пакет и закрепляют его вокруг участка с отложениями. Уксус оставляют действовать 15 минут, после чего поверхность тщательно промывают.

Как удалить накипь в чайнике и запах в холодильнике

Для удаления накипи в чайнике используют смесь уксуса и воды в равных частях. Ее доводят до кипения, а затем оставляют остыть. После этого жидкость выливают, а чайник тщательно ополаскивают.

Если после обработки остался запах уксуса, следующим шагом нужно налить в чайник воду, добавить немного лимонного сока и снова вскипятить. Это отдельный этап после удаления раствора с растворенными отложениями.

Уксус помогает удалить накипь в чайнике. Фото сгенерировано ИИ

На кухне уксус используют и для устранения неприятного запаха в холодильнике. Рекомендуют смешать его с водой и раз в неделю протирать полки.

Какие поверхности нельзя чистить уксусом

Но есть несколько вещей, которые ни в коем случае нельзя мыть уксусом. Например, если использовать уксус для очистки утюга, это может вызвать коррозию нагревательных элементов и полностью вывести прибор из строя. Также категорически нельзя использовать его для мытья посудомоечных машин, столешниц из мрамора или другого натурального камня, а также экранов электронных устройств.

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