Российский журналист Александр Невзоров о желании россиян полностью обесточить Харьков

ИГИЛ — исключительно мерзкая организация. Но ведет себя она гораздо деликатнее и скромнее, чем Россия. Именно РФ сейчас претендует на место примадонны мирового терроризма.

Россию можно понять. Отчаявшись прославиться хоть чем-нибудь полезным и приличным, она размечталась о лаврах террористки №1.

Отметим, что конкурировать с ней в этом деле сложно. В конкурсе террора Россия уже уверенно обходит не только ИГИЛ, Аль-Каиду, ХАМАС, ФАТХ, но и саму Хезболлу.

Аппетиты всяких Аль-Каид и ИГИЛ ограничиваются банками, автобусами, церквями и концертными залами. Россия же уничтожает целые города вместе с их населением.

Впрочем, ей хочется "еще и ещё". Она ненасытна, а в диком человеконенавистничестве превосходит и Хезболлу, и Талибан.

Сейчас (на этом видео), она с наслаждением планирует истребление миллиона человек, смакует снесение кварталов, сожжение районов, подрывы, поджоги и грабеж.

Мечты о совершении массовых убийств обсуждаются деловито и азартно, без малейшего стеснения. Уб ив и украв несколько тысяч детей в Украине она намечает (как минимум) утроение своих "показателей".

ИГИЛьцы, как правило, обсуждают свои будущие злодеяния в подвалах и других укромных местечках. А вот россия и тут "впереди планеты всей"; свои грандиозные теракты она, во всех кровавых подробностях "обкашливает" и мусолит в эфире ТВ.

На все это, разинув рот, смотрит офигевшее человечество. Всякие "Каиды", конечно, бешено завидуют такому размаху, а Европа до сих пор не "верит глазам своим".

Источник: пост Невзорова в Telegram