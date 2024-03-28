Російський журналіст Олександр Невзоров про бажання росіян повністю знеструмити Харків

ІДІЛ — виключно мерзенна організація. Але поводиться вона набагато делікатніше і скромніше, ніж Росія. Саме РФ зараз претендує на місце примадонни світового тероризму.

Росію можна зрозуміти. Зневірившись уславитися хоч чимось корисним і пристойним, вона розмріялася про лаври терористки №1.

Зазначимо, що конкурувати з нею у цій справі складно. У конкурсі терору Росія вже впевнено оминає не лише ІДІЛ, Аль-Каїду, ХАМАС, ФАТХ, а й саму Хезболлу.

Апетити всяких Аль-Каїд та ІДІЛ обмежуються банками, автобусами, церквами та концертними залами. Росія ж знищує цілі міста разом із їхнім населенням.

Втім, їй хочеться ще й ще. Вона ненаситна, а дикому людиноненависництві перевершує і Хезболлу, і Талібан.

Зараз (на цьому відео), вона з насолодою планує винищення мільйона людей, смакує знесення кварталів, спалення районів, підриви, підпали та пограбування.

Мрії про скоєння масових вбивств обговорюються діловито та азартно, без жодного сорому. Вбивши та вкравши кілька тисяч дітей в Україні, вона намічає (як мінімум) потроєння своїх "показників".

ІГІЛьці, як правило, обговорюють свої майбутні злочини в підвалах та інших затишних містечках. А ось росія і тут "попереду планети всієї", свої грандіозні теракти вона, у всіх кривавих подробицях, "обкашлює" і мусолить в ефірі ТБ.

На все це, роззявивши рота, дивиться офігів людство. Будь-які "Каїди", звичайно, шалено заздрять такому розмаху, а Європа досі не "вірить очам своїм".

Джерело: пост Невзорова в Telegram