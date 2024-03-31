МИД РФ требует арестовать Малюка. Видимо, решили идти сразу по тяжелым наркотикам - Игаль Левин
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Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал о том, что стоит за решением МИД РФ потребовать ареста Малюка
Еба**тым нет покоя. Россия обвинила Украину в стрельбе в "Крокус Сити Холле" и теперь требует ареста Малюка. Еще и приплели туда в кучу убийств и покушения на русских пропагандистов, а также взрывы на Крымском мосту.
"В связи с этим МИД России передало властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТЛ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц", — говорится в официальном заявлении.
В частности, Россия требует арестовать руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Помните, я писал, что они будут разыгрывать карту международного терроризма? Но они решили идти сразу по тяжелым наркотикам, сплели вместе международный терроризм и Украину, причем вынося террористов ИГ вообще за скобки. И да, никто в мире на это не ведется, даже американский Госдеп настолько при**ел, что открыто называет их гов**едами за это, но Кремль все равно не попускает.
Сказочные.
Источник: пост Левина в Telegram
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