Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів про те, що стоїть за рішенням МЗС РФ вимагати арешту Малюка

Їба**тим немає спокою. Росія звинуватила Україну у стрільбі у "Крокус Сіті Холлі" і тепер вимагає арешту Малюка. Ще й приплели туди купу вбивств і замахів на російських пропагандистів, а також вибухи на Кримському мосту.

"У зв’язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТЛ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб", — говориться в офіційній заяві.

Зокрема Росія вимагає заарештувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Пам’ятаєте, я писав, що вони розігруватимуть карту міжнародного тероризму? Але вони вирішили йти одразу по важких наркотиках, сплели разом міжнародний тероризм та Україну, причому виносячи терористів ІД взагалі за дужки. І, так, ніхто у світі на це не ведеться, навіть американський Держдеп настільки при**їв, що відкрито називає їх лайн**дами за це, але Кремль все одно не попускає.

Казкові.

Джерело: пост Левіна в Telegram