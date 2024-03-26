В России заочно "арестовали" главу СБУ Малюка: в чем именно обвиняют

В России занервничали после откровений главы СБУ

После большого интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, где он высказался о смертях известных предателей и российских военных преступников, заявив, что их "настигла карма", его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Россияне вменяют ему статью 205 УК РФ (террористический акт).

Как пишут росСМИ, "суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка". По их данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Стоит отметить, что в интервью Малюк не подтверждал, но дал понять, что Украина может быть причастна к подрыву Крымского моста. В этом же ключе он высказался о покушении на Захара Прилепина, Владлена Татарского и других российских и пророссийских врагов Украины.

Кроме Малюка Басманный суд Москвы заочно арестовал и гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его россияне тоже обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту.

Как сообщалось ранее, Малюк рассказал, что СБУ провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, Малюк в интервью анонсировал новые спецоперации на суше и в море. Он подчеркнул, что они будут наносить еще больший вред врагу.