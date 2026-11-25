Для съемочных групп СМИ действуют отдельные условия

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В торговом зале АТБ можно снимать на смартфон для личных нужд. Общего запрета на такие записи нет, и облав на покупателей с телефонами из-за съемки не устраивают.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". Однако ограничения на видеозапись все же есть – они распространяются на служебные и подсобные помещения магазина.

Кроме того, если в магазин приходит съемочная группа СМИ, ее работу нужно согласовать официально. Это правило следует учитывать работникам медиа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о серых дверях в "АТБ", что действительно прячется в "тайной комнате" магазина. Сотрудник сети "АТБ" подтвердил нашему изданию, что клиенты имеют возможность воспользоваться туалетом. По его словам, если обратиться к персоналу с просьбой о посещении туалета, в большинстве случаев человеку не откажут, однако в условиях отсутствия водоснабжения в туалет могут не пустить.

Также "Телеграф" рассказывал, что генераторы в "АТБ" работают шесть часов, после чего нуждаются в 30-минутном отдыхе. Ранее в таких случаях магазины закрывались на час, с чем связаны изменения.