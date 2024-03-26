Сергей Жадан обнародовал зрелищные кадры работы бойцов бригады "Хартия" (видео)

Жадан заинтриговал фанатов новым видео

Недавно стало известно, что украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан принял решение вступить в ряды ВСУ в составе бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Подписчики попросили писателя прокомментировать новость о его вступлении в ряды ВСУ.

В ответ на просьбу Жадан заинтриговал новым видео, которое опубликовал на странице в Facebook. Он показал кадры, как бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" с помощью дрона закрепили флаг Украины на опоре ЛЭП в тылу российских захватчиков.

Украинский прапор на опоре ЛЭП

"Потому что там, где Хартия — там всегда развевается государственный флаг Украины!", — написал Жадан под видео, не подтвердив и не опровергнув слухи, распространяемые СМИ.

26 марта считается Днем Национальной гвардии Украины. Возможно, опубликовав видео, писатель таким образом решил поздравить бойцов "Хартии".

Напомним, что 13 бригада НГУ "Хартия" возникла как добровольческое подразделение в начале большой войны. Его бойцы защищали Харьковщину и одни из первых вышли на границу со страной-агрессоркой во время контрнаступления осенью 2022-го. Сейчас бойцы "Хартии" работают на Купянско-Лиманском направлении. Именно для этой бригады Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах.

Ранее "Телеграф" писал, что находящийся на передовой телеведущий Орест Дрималовский ответил на вопросы подписчиков, намерен ли он проходить службу "в структурах высшего значения". Орест служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.