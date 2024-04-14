Израиль за 5 часов отбил сотни дронов и ракет Ирана: самые яркие видео, как это было

По Израилю было выпущено около 110 ракет

В ночь на 13 апреля Иран и его "прокси" массово атаковали Израиль дронами и ракетами. Еврейское государство утверждает, что сбило 99 процентов из них.

То, как именно это происходило запечатлено на десятках видео в сети. "Телеграф" собрал лучшие из них.

Напомним, что в общем беспрецедентная атака длилась около 5 часов. За это время по Израилю было выпущено около 110 ракет и 185 БПЛА.

При этом в ЦАХАЛ признали, что несколько ракет упали на территории одной из военных баз — но якобы нанесли лишь "небольшие повреждения". Пострадал 31 человек.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.

Как ранее мы писали, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника. После этого западные разведки сообщили, что Иран готовит ответный удар, который может включать применение сотен ракет и беспилотников.