Иран не признал вину за удар по Израилю и пригрозил США новыми атаками

Удар с использованием 300 беспилотников и ракет по Израилю Иран называет "демонстрацией преданности миру"

Иран не намерен вступать в конфликт с США и не признает вины за атаку на Израиль. Однако в случае, если любая страна, в том числе США, нападет на иранских граждан, Тегеран готов атаковать в ответ.

Об этом заявил посол Ирана в ООН Саид Ираван на заседании Совета Безопасности ООН. Иранский дипломат заявил, что Иран "простил" США за участие в перехвате иранских ракет и беспилотников.

"Мы продемонстрировали нашу преданность миру, проявив сдержанность по поводу привлечения армии США к перехвату иранских беспилотников и ракет, направлявшихся к военным целям на оккупированных палестинских территориях. Это подчеркивает нашу преданность деэскалации напряженности и избежанию расширения конфликта… Но если США инициируют военные операции против Ирана его граждан или его безопасности и интересов, Иран воспользуется своим неотъемлемым правом на пропорциональный ответ", – заявил он.

Между тем, США планируют в ближайшее время попытаться привлечь Иран к ответственности за его действия вопреки воле Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о вопиющих нарушениях резолюций ООН, а также о нарушении Устава Организации.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.