Атаку Ирана Израиль отбивал не сам: кто помог уничтожить почти сотню целей

Штаты продолжают поддерживать защиту Израиля от опасных действий Ирана

Военные Соединенных Штатов Америки заявили, что уничтожили более 80 бесплотных летательных аппаратов, которые атаковали Израиль из Ирана и Йемена. Также были сбиты по меньшей мере 6 баллистических ракет.

Об этом сказали в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Сообщение было опубликовано 15 апреля.

"13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования США при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 ударных беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенных для удара по Израилю из Ирана и Йемена", — говорится в сообщении.

Также в числе уничтоженных целей есть пусковая установка и беспилотников, которые находились на территории Йемена, контролируемого хуситами.

В Вооруженных силах Штатов подчеркнули, что они продолжают поддерживать защиту Израиля от опасных действий Ирана.

Напомним, что Израиль утверждает, что сбил 99% ракет и беспилотников, которые запустил Иран. Всего страну атаковали 200 беспилотников и 150 ракет.