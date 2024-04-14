Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, как атака Ирана на Израиль скажется на Украине

И еще из циничного: все те сотни дронов и ракет (пишут об ориентировочно 120 баллистических и 30 крылатых ракетах, а также 185 беспилотниках), которые накрылись за эти сутки "Железным куполом", не будут проданы Путину и не убьют ни одного украинца.

После этой атаки следует ожидать, что экспортная политика США в отношении составляющих дронов и ракет (электроника прежде всего) в сторону сомнительных режимов — и России в их числе — станет заметно более жесткой, наказания более строгими, более быстрыми и неотвратимыми, в том числе за посредничество. То есть, поэтому на наши головы тоже полетит меньше всякого.

Ну и заявление министра военного кабинета Бени Ганца: "Израиль ответит на атаку Ирана в должное время и должным образом". В перспективе (причем недалекой) это тоже уменьшение производства, а значит и экспорта в РФ, дронов и ракет.

Результат событий 14 апреля для Украины: ситуация со всех сторон работает нам на пользу.

Хотя с точки зрения глобальной геополитики, конечно, все гораздо сложнее и довольно неоднозначно. В том числе, в контексте нашей войны.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram.