Израиль может нанести ответный удар Ирану: названа возможная дата

Штаты призывают партнеров быть осторожными в ответе Тегерану

Вооруженные силы Израиля могут совершить ответный удар в ближайшее время. Не исключено, что это произойдет в понедельник, 15 апреля.

Конкретная дата неизвестна. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных штатов Америки и некоторых западных стран.

"США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник", — сказали аналитики.

Президент США Джо Байден призывает партнеров быть осторожными в ответе Тегерану. Он потребовал создать единый дипломатический фронт для того, чтобы не допустить перерастания боевых действий в открытую войну, которая может охватить Ближний Восток и втянуть в нее США.

В то же время Pilitico пишет, что администрация Байдена призывает вовсе не отвечать Ирану, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию. У Трампа это называют "позором" для Штатов. В МИД Ирана заявили, что не планируют новых атак, только в том случае, если ударят по ним.

В администрации Джо Байдена многие считают, что Нетаньяху хочет сохранить Израиль на военном положении с целью продлить свое пребывание у власти.

The Times of Israel отмечает, что в настоящее время решение по ответу Ирану со сторону Израиля еще не принято.

"Потенциальный ответ будет обсуждаться сегодня на заседании военного кабинета, которое намечено на 15:00", — говорится в материале.

Простых вариантов у Нетаньяху нет, а без логистической поддержки со стороны Штатов "миссия" становится еще рискованнее.

Джо Байден провел в воскресенье видеоконференцию с лидерами стран G7. По словам источника, который присутствовал при разговоре, все лидеры обеспокоены возможной реакцией Израиля, что приведет к эскалации конфликта. Об этом пишет Axios.

Было принято решение, что все страны G7 в частном порядке скажут Израилю не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. За несколько часов было выпущено около 110 ракет и 185 БПЛА. Несколько ракет упали на территории одной из военных баз.