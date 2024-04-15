Кэмерон объяснил, почему Британия не может сбивать дроны над Украиной, как над Израилем: украинцы отреагировали

Королевские ВВС помогли Израилю отразить атаку Ирана

Военно-воздушные силы Великобритании не могут сбивать беспилотники над Украиной, как они это делали во время атаки Ирана на Израиль. Поскольку введение сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, отвечая на вопросы корреспондента LBC. По его словам, его страна сделала "больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам".

"Я думаю, что сложность с тем, что вы предлагаете, заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации с точки зрения более широкой европейской войны, я думаю, чего вам нужно избегать, так это того, чтобы войска НАТО не вступали в боевые действия с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации", — подчеркнул Кэмерон.

По его словам, лучшее, что может сделать Великобритания и другие страны, это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву. Также он значил, что Украине нужно вооружение.

"Делайте все возможное, чтобы поддержать Украину, в плане денег, в плане дипломатии и, что очень важно, в плане оружия. Дать им оружие, чтобы защитить себя, научить их войска, это абсолютно правильно", — отметил Кэмерон.

По его словам, использование реактивных самолетов "не обязательно лучший способ сбивать ракеты и беспилотники, системы ПВО более эффективны". Кэмерон отметил, что у Украины есть большая потребность в доступе к системам ПВО, в частности, системе Patriot.

Стоит отметить, что соучредитель "Демократичної сокири" Виктор Трегубов прокомментировал это заявление Кэмерона. По его мнению, британцы просто боятся Россию.

"Мы сделали все, чтобы ослабить этот страх. И мы его действительно ослабили. Они уже знают, что Россия не непобедима, но еще не уверены, что лезть в драку того стоит. Они ожидаемо чемберленят. А нам свое делать", — написал он в Facebook.

Пользователей социальных сетей возмутило заявление министра иностранных дел Великобритании. Многие ожидали от этой страны более решительного ответа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Иран применил при нападении 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля", в том числе баллистические ракеты. Часть БПЛА сбили американские и британские истребители.