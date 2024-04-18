"Он выздоровел?": Джонсон назвал помощь для Украины критически важной, сеть отреагировала

Джонсон сказал, что готов рисковать своей работой ради финансирования Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что выделение помощи для Украины является критически важным. Он считает, что с предоставлением летательной помощи нельзя играть в политику.

Об этом Джонсон сказал в ходе пресс-конференции. На вопрос репортера о том, почему он даже готов рисковать своей работой ради финансирования Украины, спикер сказал "Я делаю здесь то, что считаю правильным".

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", — отметил Джонсон.

Также он подчеркнул, что предпочел бы "послать в Украину пули, а не американских парней". Майк Джонсон рассказал, что его сын собирается поступить в военно-морскую академию этой осенью, поэтому он особенно переживает за ситуацию. Спикер верит в возможность нападения России на НАТО.

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали, что, я считаю, Си (Си Цзиньпин, председатель КНР, — Ред.), Владимир Путин и Иран — это ось зла. Я думаю, что они координируют свои действия. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Я думаю, что он может пойти на Балканы. Я думаю, что у него могут быть разборки с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", — добавил Джонсон.

Реакция сети

Пользователи в социальных сетях с удивлением отреагировали на слова Майка Джонсона. Все дело в том, что именно Джонсон был одним их тех, кто затягивает голосование по оказанию помощи Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 апреля Майк Джонсон сообщил, что в США анонсировали долгожданное голосование за помощь Украине.