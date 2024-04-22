Соучредитель Агентства моделирования ситуаций объяснил "Телеграфу", почему Украина не должна надеяться, что "США придут и всё порешают"

Украина вступила в неделю, когда может, наконец, быть окончательно оформлен многомиллиардный пакет помощи нам от США. Свое слово уже сказала Палата представителей, дав "зеленый свет" поддержке нас почти на 61 миллиард долларов. На днях пройдет голосование в Сенате, где вряд ли будут проблемы. Затем подпись президента – и можем выдохнуть. Но!

Важно понимать следующее. Уже более полугода обсуждают, что европейцам следует перебирать на себя основную часть ответственности за помощь Украине. Тот же Трамп об этом говорит, в том или ином тоне, снова и снова. Так оно и будет происходить.

США, кто бы ни победил там на выборах, станут сокращать поддержку Украины. Но у Европы есть все возможности с лихвой перекрыть то, что не будут додавать Штаты, которые действуют абсолютно логично. Американским политикам сложно объяснять избирателям, почему в войне, идущей на другом континенте, причем довольно богатом, США должны брать на себя большую часть затрат по поддержке одной из сторон.

Теперь это станет всё больше ложиться на плечи европейцев. Ну а американская помощь сейчас не в последнюю очередь нужна, чтобы в ближайшие полгода Европа наладила работу своего ВПК, во многом заброшенного после развала СССР. Чтобы передала Украине свои системы ПВО, либо приобретенные у третьих стран. То же самое касательно снарядов (тут прекрасно себе показывает инициатива Чехии). Чтобы перестала надеяться, что "США придут и всё порешают".

Нет сомнений, что Европа активизируется. Тем более что там есть и деньги, и люди, и соответствующие возможности. Просто нужно это переориентировать на военные задачи, а на не рост внутреннего благосостояния, как ранее. Но в ЕС, состоящим из 28 государств, у каждого из которых – свои интересы, подобное переформатирование происходит медленно.

Даже в США, где всего один субъект принятия решений, важные решения пробуксовывают. Таковы издержки демократии.

Для Украины оживление Европы, безусловно, в плюс. В минус же – то, что мы после широкомасштабной российской агрессии вели себя довольно пассивно в ракурсе наращивания мощностей своего ВПК. Такое впечатление, что наша власть решила – зарубежные партнеры нас будут заваливать боеприпасами, вооружениями и финансами сколь угодно долго. А так не будет…

Правильно всегда исходить из принципа, что наступит момент (я надеюсь, он никогда не наступит, но подход должен быть именно такой) – и помощи извне не будет совсем. И что полагаться нужно только на свои силы. Действуй мы так последние два года, выбери приоритетные отрасли оборонной экономики, которые надо мощно развивать, ситуация была бы куда лучше, чем сейчас.