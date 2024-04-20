Байден отреагировал на голосование Палаты представителей США за помощь Украине и другим странам: подробности

Потребности на поле боя ждать не могут

Президент США Джо Байден прокомментировал принятие Палатой представителей США законопроекта о военной и финансовой помощи Украине и другим странам. Он призвал Сенат (верхняя палата Конгресса — ред.) как можно скорее рассмотреть этот документ и отправить его на подпись в Белый дом.

Об этом говорится в заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома. В то же время, президент США напомнил, что именно он "месяцами боролся" за срочное принятие этих документов.

"Я хочу поблагодарить спикера (нижнюю палату республиканца Майка — ред.) Джонсона, лидера (демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джефриса — ред.) и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, проголосовавших за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место. Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет (законопроектов — ред.) на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику в Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя", — сказал глава государства.

Одобрительно отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США и президент Европейского Совета Шарль Мишель. По его мнению, это решение было "давно назревшим".

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: верующие в свободу и устав ООН будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", — написал он в соцсети Х.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский также прокомментировал это важное решение для Украины. Он поблагодарил всех конгрессменов и простых американцев, которые поддерживают Украину и понимают, что Россия победить не должна.