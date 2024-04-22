Георгий Тука — о страхах Запада, миссии Украины и неизбежности распада России

Когда в РФ начнется развал — вылезут наружу все тщательно маскируемые внутренние проблемы

Эпопея с выделением США пакета помощи Украине наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Палата представителей Конгресса приняла соответствующее решение, на днях его, похоже, утвердит и Сенат. После чего — президентская подпись. И в максимально сжатые сроки ВСУ получат необходимые вооружения и боеприпасы.

Несмотря на чувство облегчения, у украинцев остается немало вопросов к политике Штатов. И касательно затягивания помощи, и касательно ее дозированности. Коробит от призывов не бить по российским НПЗ, не эскалировать. От того, что, продемонстрировав недавно, как можно эффективно закрывать небо, не давая иранским дронам и ракетам даже войти в воздушное пространство собственно Израиля, западные партнеры не хотят делать того же для Украины.

О страхах Запада и о том, как их нужно лечить, а также о неизбежности распада России "Телеграфу" рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015—2016), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

Экс-чиновник напомнил, что недавно на своем канале анализировал интервью Джона Болтона — государственного и политического деятеля США, советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года по 10 сентября 2019 года.

"Это одно из наиболее удачных интервью реальных американских экспертов. Практически каждая фраза Болтона — в цель. Это, к примеру, оценка того, что происходит в треугольнике Израиль — Иран — США, — отмечает собеседник "Телеграфа". — Когда Вашингтон старается набросить узду на израильтян, критикует их право на самооборону, мотивируя такую свою позицию избитыми тезисами о необходимости избегать эскалации, о важности не "качать" мировой нефтяной рынок и так далее.

"Аргументы", которые прекрасно знакомы и Украине. И которые Болтон разносит в пух и прах всего одним доводом — а если бы точно так напали на США? Если бы на нас летели сотни дронов и ракет? Мы бы просто отбивались, не давая сдачи? Рассказывали о необходимости уберечь мировой рынок нефти от потрясений, а общую ситуацию — от эскалации? Вряд ли. Скорее всего, Штаты дали бы такой ответ, что от агрессора камня на камне не осталось бы. Отсюда логичный вопрос — почему Израиль и Украина должны сдерживаться в "ответке" тем, кто на них нападает?"

Хотелось бы, продолжает эксперт, чтобы таких политиков, как Болтон, было побольше. И чтоб они обладали реальной властью.

Георгий Тука акцентирует, что в том же интервью Болтон подробно излагает свою точку зрения на российско-украинскую войну, на дальнейшую судьбу недоимперии. По его словам, пока в Кремле сидит Путин, никаких позитивных изменений в РФ не будет. И об этом говорят многие, тот же министр обороны Германии.

"Неких радикальных событий, которые спровоцируют смену власти в РФ, пока не видно. Предпосылок для заговоров, восстаний нет. Соответственно, речь может идти лишь о физической смерти кремлевского упыря. После чего пушки, скорее всего, замолчат. И (интересный тезис, который разделяю) для Украины это будет означать конец трагедии. А вот для России — только ее начало. Именно тогда начнется процесс, который тот же Болтон обозначил как неминуемый распад РФ", — подчеркивает эксперт.

Начнутся дезинтеграционные процессы, прогнозирует он. Вылезут наружу все тщательно маскируемые сейчас внутренние проблемы. Которые никуда не деваются, только накапливаются.

"Когда исчезнет мифический образ внешнего врага и консолидации общества вокруг мнимой, идиотской победы над фашизмом в Украине (тогда как фашизм присутствует именно в России), этот маятник начнет раскручивать дезинтеграционные процессы в самой России", — уверен Георгий Тука.

С его точки зрения, прежде всего полыхнет не Кавказ и Закавказье, как некоторым кажется.

"Это глубоко дотационные регионы, им выгодно висеть грузом на шее других. Думаю, прежде всего восстанут именно эти — другие. Зажиточные, богатые регионы, которые устали кормить Москву и не только. Восстанут регионы, которые имеют весьма формальные связи с центром. И там с 1990-х годов сильны местные элиты. Настроение которых не отличается особой лояльностью к элитам московским. Речь идет о Дальнем Востоке, об Урале, о Сибири. Там (и на этом акцентировал Болтон) очень сильно влияние Китая. Который чудесно помнит, что до середины XIX века немалая часть этих территорий принадлежала ему, а не России", — отмечает эксперт.

Неудивительно, если дезинтеграция начнется именно там, считает он. Скорее всего — в виде создания неких "народных республик".

"В разных регионах это может происходить по-разному. Где-то — в попытке создания собственных светских государств. Где-то — в виде создания исламских государств. Кто-то может ориентироваться на Китай, кто-то — на Европу. Взять ту же Калининградскую область, этот анклав РФ в теле Европы. Тяжело себе представить, что тамошние жители захотят остаться в России или ориентироваться на Китай.

Еще в 1990-х годах соцопросы показывали, что более 80% жителей Калининградской области ассоциировали себя с ЕС. Вряд ли ситуация радикально изменилась с того времени. Скорее — в сторону еще большего желания вырваться из объятий обезумевшей России", — прогнозирует Георгий Тука.

Он уверен, что после того, как начнется распад РФ, Украине важно действовать разумно. Стать проводником идей для Запада, которого страшат дезинтеграционные процессы недоимперии.

"У нас немало специалистов, которые детально знают и понимают ситуацию в России. У многих там родственники. Так что Украина лучше США или Европы знает Россию. И когда начнется неминуемый распад РФ, необходимо все свои знания, весь свой опыт, все свои информационные, политические, религиозные, этнические возможности использовать на ускорение этих процессов", — поясняет эксперт.

Конечно, уточняет он, найдутся на Западе, в том числе в США, политики, которые будут бояться дезинтеграции регионов в РФ. Мотивируя это неконтролируемым распространением оружия массового поражения.

"Этот патологический страх, из-за которого нам и помогают далеко не так, как могли бы, необходимо помочь побороть. Я уже лет восемь этим занимаюсь. И когда общаюсь с американскими или британскими коллегами (сотрудники спецслужб, военные, дипломаты), у них тоже имеется такой страх.

Но я предлагаю им взглянуть на это с другой стороны. Принять, что распад РФ неизбежен. Хотят они того или нет. А потому важно не пытаться сохранить это разлагающееся тело монстра в нынешнем виде, а разработать механизм сохранения контроля за той же российской ядеркой — в процессе распада недоимперии. И многие начинают тогда иначе смотреть на эту проблему", — уверяет Георгий Тука.

Важно, констатирует он, что Запад начал уже понимать — распад РФ реален. И не нужно этому хотя бы мешать.