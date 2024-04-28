Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на интересные нюансы

И-и-итак, Италия вместе с Францией и Великобританией будет передавать Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG. И это наталкивает на интересную мысль. Нет, не про Керченский мост…

Известно, что первоначальный заказ Рима на эти ракеты состоял из 200 единиц. В каком состоянии сейчас этот БК — сложно сказать. В остальном, крайне интересная тенденция в предельно возможной поддержке Украины средствами поражения такого типа.

Как известно, накануне к передаче планирующих бомб JDAM от США, AASM Hammer от Франции, присоединилась Великобритания с Paveway IV.

Кроме того, пока в Конгрессе США бурлили политические страсти, Европа решала проблему с поставками боеприпасов Украине и была сформирована чешская инициатива, в которой Чехия стала посредником по передаче боеприпасов. В течение предельно сжатых сроков Прага смогла найти возможность стать посредником на почти 1,5 миллиона снарядов для Украины, что при среднем настреле 5-7 тысяч выстрелов в сутки может стать запасом на год.

И всё это указывает на определённое распределение ролей…

Похоже, в ближайшей перспективе именно таковой и будет главная роль Европы в вопросах обеспечения Украины – БК. А, что же до США? А от США приоритет может быть сделан на "железо". Много "железа", с учётом того, каков размер помощи 2024 в сравнении с 2022 и 2023.