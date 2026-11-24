На этикетке отдельно указана доля наполнителя и его состав

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Состав продуктов с фруктовыми и ягодными добавками не всегда соответствует ожиданиям покупателей. Даже если на упаковке изображены аппетитные ягоды, их реальное количество в готовом продукте может оказаться значительно меньшим.

Сколько клубники на самом деле содержится в ряженке "Яготинская" с клубникой, подсчитали по данным с этикетки. Соответствующий расчет опубликовал аккаунт @nutly.cc в Threads.

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Расчет сделали для ряженки в бутылке массой 750 г

Согласно расчетам, клубника составляет лишь 3% массы готовой ряженки. Дело в том, что наполнитель "Клубника" занимает 10% продукта, а доля самих ягод в нем составляет 30%.

Итак, в каждых 100 г ряженки содержится примерно 3 г клубники. Если речь идет о бутылке массой 750 г, то общее количество ягод в ней составляет около 22,5 г.

Долю ягод в готовом продукте вычислили по двум цифрам из состава

Автор публикации также обратил внимание на правила маркировки продуктов. По его словам, процент ягод должны указывать, поскольку клубника вынесена в название продукта и изображена на упаковке. Такое требование предусматривает статья 16 закона № 2639-VIII, регулирующая количественное указание ингредиентов или категорий ингредиентов пищевого продукта.

Изображение клубники на упаковке имеет значение для маркировки

Ранее "Телеграф" также сравнивал состав недорогих детских соков из магазинов "АТБ" и "Сільпо", обратив внимание на количество сахара в этих напитках.