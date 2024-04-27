Ракеты для Patriot и не только: стало известно, какое вооружение передаcт Украине Испания

Кроме ракет для Patriot, ВСУ получат другую военную помощь

Испания действительно в ближайшее время передаст Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, Испания предоставит Украине другие виды вооружения и боеприпасов, чтобы помочь ВСУ защищаться от российских террористов.

Об этом говорится в официальном коммюнике испанского министерства обороны от 26 апреля. Заявления о передаче военной помощи сделала министр обороны страны Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины – формат "Рамштайн".

В частности, Роблес подтвердила, что комплект зенитных ракет для систем ПВО Patriot будет отправлен в Украину в ближайшее время. Предварительно, они прибудут на логистическую базу через четыре дня.

Кроме того, Испания предоставит Украине и другую военную помощь. Речь идет о большой партии артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 миллиметров, пулеметах, логистическом транспорте, будут предоставлены боевые машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы. Также Украина может рассчитывать получить от Испании средства противодействия дронам и танки Leopard 2.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина надеется получить "запасную" систему Patriot от США. Глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил подробности.

Греция окончательно отказалась передавать Украине какие-либо системы противовоздушной обороны – советские С-300 или американские Patriot. В Афинах объяснили такое решение тем, что эти системы ПВО "критически важны для защиты воздушного пространства страны". Отметим, что до этого в Греции говорили обратное, что они изменили свое решение и согласны передать ЗРК Patriot Украине. Однако им требовались некоторые гарантии от США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что купить американскую ЗРК готовы Нидерланды и другие страны. А в Германии заявили, что партнеры по НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем ПВО нужно Украине, чтобы защититься от российских обстрелов. Президент Владимир Зеленский назвал точное количество необходимых Patriot.