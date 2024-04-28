Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на цікаві нюанси

Отже, Італія разом із Францією та Великобританією передаватиме Україні крилаті ракети Storm Shadow /SCALP EG. І це наштовхує на цікаву думку. Ні, не про Керченський міст.

Відомо, що початкове замовлення Риму на ці ракети складалося з 200 одиниць. У якому стані зараз цей БК — важко сказати. В іншому, вкрай цікава тенденція у гранично можливій підтримці України засобами ураження такого типу.

Як відомо, напередодні до передачі плануючих бомб JDAM від США, AASM Hammer від Франції приєдналася Великобританія з Paveway IV.

Крім того, поки в Конгресі США вирували політичні пристрасті, Європа розв'язувала проблему з постачанням боєприпасів Україні та сформувала чеську ініціативу, в якій Чехія стала посередником з передачі боєприпасів. Протягом гранично стислих термінів Прага змогла знайти можливість стати посередником на майже 1,5 мільйона снарядів для України, що за середнього настрілу 5-7 тисяч пострілів на добу може стати запасом на рік.

І все це вказує на певний розподіл ролей.

Схоже, у найближчій перспективі саме такою буде головна роль Європи у питаннях забезпечення України – БК. А що ж до США? А від США пріоритет може бути зроблено на "залізо". Багато "заліза", з урахуванням того, який розмір допомоги 2024-му році у порівнянні з 2022 та 2023.