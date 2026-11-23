От Сечевых стрелков и УПА до современного войска. Как в Третьем армейском корпусе объясняют свою историческую преемственность, рассказал полковник Вооруженных сил Украины и заместитель командира 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Родион Кудряшов

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Что связывает сотенного УПА, пережившего советские лагеря, его сына на фронте и современный армейский корпус? Убеждение, что Украина будет существовать до тех пор, пока есть люди, готовые за нее бороться. Для группировки войск "Центр" национальная память является основой мировоззрения, а ответственность за Украину — делом каждого поколения.

Игорь Симчич, позывной "Ветер", сын легендарного сотенного УПА "Кривоноса", в обычном интервью, рассказывая историю своей жизни, легко и непринужденно сформулировал национальное кредо украинцев: не бывает страны без нации, а нацию невозможно сформировать из общества потребителей.

"Ветер" — наш побратим, а озвученная им мировоззренческая философия лежит в основе деятельности группировки "Центр", в которую входит "тройка". Именно поэтому для нас Евгений Коновалец — не музейная фигура, а мировоззренческий ориентир. Командир Сечевых стрельцов, основатель УВО и ОУН, создавал украинскую армию тогда, когда государства уже не было, и верил, что нация держится на организованных, дисциплинированных и идейных людях, готовых за неё воевать. И именно поэтому дети борцов за Украину сегодня идут воевать под нашими флагами.

Перезахоронение, которое кого-то удивило

Когда Третий армейский корпус устроил почетные проводы Коновальцу, некоторые удивились: почему именно воинское соединение, удерживающее фронт, берет на себя такую миссию?

Прах полковника вернули в Украину 13 августа. Первую ночь на родине он провёл под почётным караулом корпуса: церемонию в Патриаршем соборе УГКЦ построили вокруг идеи преемственности поколений украинской армии. Гроб везли на оригинальном бронеавтомобиле Austin времён Украинской революции, отреставрированном бойцами корпуса, а у храма полковника встретил коридор факелов, воинов корпуса и курсантов Военной школы имени Евгения Коновальца.

Случайности здесь нет. В одном ряду и Сечевые стрельцы, и Черные запорожцы, УВО, ОУН, УПА — и нынешнее поколение Майданов, АТО и великой войны. Каждое из этих поколений получало украинское дело незавершённым, и именно у нас впервые появился реальный шанс довести дело Коновальца до конца и выиграть борьбу за великую, соборную Украину.

Эта связь заложена и в самой структуре корпуса. Подготовка рекрутов проходит в собственном учебном центре — Военной школе имени полковника Коновальца, модель управления которой впоследствии была масштабирована на весь корпус. В основу корпуса заложены также принципы и философия командования легендарных командиров ОУН; и "Азов", и Третью штурмовую, Хорунжу и Патронатную службы мы выстраивали на армейских принципах наследия Коновальца.

Не витрина, а суть

Можно было бы считать всё это красивой витриной: ритуалы, факелы, исторические броневики. Но история жизни Игоря Симчича показывает, что за символами стоят живые люди.

Его отец, Мирослав Симчич, провёл более 32 лет в советских лагерях и не сломался. Он видел свою цель в построении Великой Украины, он знал, что может погибнуть в этой борьбе, и он не ставил себе целью дожить до 100 лет.

Еще в первые годы российской агрессии, когда уже "гремел" "Азов", Андрей Билецкий приехал домой к Симчичам, чтобы встретиться с сотенником и отдать дань уважения диссидентам. "Это была встреча поколений", — вспоминает сын. Тогда старый повстанец сказал молодому командиру слова, прозвучавшие как завещание:

"Мы сделали всё, что могли, мы передали вам нашу борьбу. Теперь ваше дело — удержать и развить её".

Сегодня сын сотенного выполняет этот завет в тех же рядах. Он служит в Третьем армейском корпусе, входящем в группировку войск "Центр". Воюет не один, а вместе с зятем. Три поколения одной семьи — от повстанческой сотни до современного корпуса.

Государство нельзя построить на обществе потребителей

Мораль здесь очевидна. Страну нельзя построить на пустом месте. Её невозможно собрать из людей, для которых государство — лишь сервис, а патриотизм — тема для праздничных постов. Общество потребителей может жить в мире, но не способно выстоять в войне на уничтожение.

Нация держится на другом: на интеллектуальном наследии тех, кто думал о независимой Украине, когда её ещё не было на карте; на памяти о тех, кто погибал за неё; на детях борцов, которые приняли эстафету не из учебника, а из рук родителей. На тех, кто заранее готов её защищать.

Поэтому мы говорим о побратимстве как о традиции, старше любой бригады. Культ побратимства и само побратимство возникли не в Третьей штурмовой, а тысячи лет до этого — у скифов, у казаков.

Наша философия проста: Украине нужны сознательные борцы — люди, которые понимают цену собственного государства и готовы брать на себя ответственность за его будущее: с помощью оружия, труда, знаний, ежедневной поддержки войск. Нация, объединенная лишь желанием потреблять, не победит в войне с соседом-шовинистом, для которого отрицание Украины стало государственной идеологией. Его убеждению, что нас не должно быть, мы должны противопоставить своё — что Украина должна жить, и нашу готовность действовать ради этого. Именно так унаследованная борьба становится общим делом, а независимость — достижением, которое каждое поколение готово защищать.

Источник: колонка на УП