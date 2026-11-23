Для части программ сроки сократили из-за завершения бюджетного года

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В декабре 2026 года украинцы могут воспользоваться несколькими государственными программами финансовой поддержки. Это средства на профилактическое обследование, ежемесячную помощь на проживание для переселенцев или единовременную выплату после возвращения из депортации или оккупации. У каждой программы свои условия участия.

Энергетическая поддержка для домов и предпринимателей

ОСМД, управляющие многоквартирными домами и жилищные кооперативы могут воспользоваться программой "СвітлоДІМ" и получить от 100 до 300 тыс. грн на оборудование для автономного электроснабжения. Размер помощи определяют исходя из этажности дома и количества подъездов. Программа охватывает Киев, Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.

Средства разрешено направить на генераторы, инверторы, системы управления высоковольтными батареями, аккумуляторы и солнечные панели.

Оборудование должно обеспечивать работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения.

Предприниматели могут оформить кредит под 0% на энергетическое оборудование. Условия программы предусматривают:

подать заявку могут ФЛП и юридические лица – микро-, малые и средние предприятия (ММСП), соответствующие критериям программы "Доступні кредити 5-7-9%";

сумма кредита – до 10 млн грн , срок – до 3 лет ;

, срок – до ; потратить средства можно только на генерирующие установки: газотурбинные, газопоршневые, биогазовые, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

"Скрининг здоровья 40+": когда подать заявку и пройти обследование

Подать заявку на получение средств по программе "Скрининг здоровья 40+" можно до 15 декабря включительно, сообщил Кабинет Министров Украины. Программа доступна людям в возрасте от 40 лет и помогает своевременно выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.

Пройти и оплатить обследование нужно до 19 декабря включительно. Обычно на это дают два месяца со дня зачисления средств. Если индивидуальный срок истекает раньше, воспользоваться средствами нужно до его окончания.

Банки автоматически вернут неиспользованные средства в государственный бюджет не позднее 20 декабря. В 2027 году можно будет подать заявку повторно.

Помощь на проживание ВПЛ: кто получит 2 000 и 3 000 грн

В декабре продолжается шестимесячный период выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц, который начался 1 сентября 2026 года и завершится 28 февраля 2027 года. На каждого ребенка и человека с инвалидностью начисляют 3 000 грн в месяц, на других получателей, которые соответствуют критериям, – 2 000 грн.

50 000 грн после возвращения из депортации или оккупации

Дети и молодежь в возрасте 18–23 лет, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, имеют право на единовременную помощь в размере 50 000 грн. Чтобы получить деньги до конца 2026 года, заявление нужно подать до 11 декабря включительно, сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Общий срок обращения – два года со дня возникновения права на выплату.

Заявления принимает Государственная служба Украины по делам детей – лично, по почте или электронной почте. За детей до 18 лет обращаются родители, опекуны или другие уполномоченные представители. Подростки от 14 лет и молодые люди в возрасте 18–23 лет могут подать заявление самостоятельно.

К заявлению прилагают документ, удостоверяющий личность заявителя, налоговый номер, подтверждение возвращения, согласие на обработку персональных данных и банковские реквизиты. Если заявление за ребенка подает представитель, также нужны копия свидетельства о рождении и документ, подтверждающий его полномочия. Электронные документы подписывают квалифицированной электронной подписью.

Единовременная помощь на книги

После достижения 18 лет украинцы могут подать заявку на единовременную помощь по программе "єКнига". В 2026 году выплата составляет 998,40 грн. Обратиться можно в течение года после совершеннолетия.

Чтобы оформить выплату, нужно:

открыть в банке специальную "Дія.Картку"; в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы" и выбрать услугу "єКнига"; указать карту и отправить заявку.

Полученные средства нужно использовать в течение трех месяцев после зачисления. Их можно потратить на бумажные, электронные и аудиокниги. Снять деньги наличными или оплатить ими другие покупки нельзя.

Где найти информацию о программах поддержки

На правительственном сайте " єОпора " собрана информация об актуальных программах поддержки. Перед подачей заявки стоит проверить условия конкретной программы. Например, сайт содержит информацию о подключении стабильного интернета xPON, но государство лишь оказывает информационную поддержку и не возмещает стоимость подключения.

На сайте можно воспользоваться персонализированным поиском и подобрать программу по:

необходимому виду помощи;

информации о заявителе;

месту проживания.

На сайте можно подобрать программу поддержки по виду помощи, данным заявителя и месту проживания/ Источник: Скриншот

Как сообщал "Телеграф", микро- и малый бизнес мог получить грант на генераторы и другое энергооборудование, причем повторное участие в программе не исключает подачи заявки. Размер выплаты зависит от количества работников и составляет от 15 до 30 тыс. грн.

Владельцы частных домов могут получить финансирование комплекта из солнечной электростанции, генератора и аккумулятора в виде льготного кредита до 480 тыс. грн. Государственная компенсация зависит от состава комплекта: за генератор предусмотрено 20% суммы кредита, а за генератор с аккумулятором – 25%.