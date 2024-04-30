Будущая война глазами Запада: от наступления к контрнаступлению и перспективе-2025

Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар объяснил, какими на Западе видят перспективы войны в Украине

Россия готовит большое наступление в конце мая — в июне, — Financial Times со ссылкой на источники. FT: накануне этой операции РФ наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам, "смягчая поле боя".

Bild: ВСУ ожидают нападения группировки в 20-40 тыс. рашистов. "Тогда нам придется решать, хотим ли мы защищать Север или Восток. И то, и другое делать невозможно", — утверждает источник издания. Другой военный заявил Bild, что именно Харьков является вероятной целью наступления.

От своих источников знаю, что в Курской и Белгородской областях московии формируется новая группировка рашистов "Север" численностью в 40-50 тыс. оккупантов. В зоне оперативного поражения могут оказаться не только Харьковская, но Сумская и даже Черниговская области. Источники в погонах также считают, что бункерный не отказался не только от извращенных фантазий о Харькове, но даже о Киеве и Одессе.

Хорошо оснащенные украинские Силы обороны смогут предотвратить наступления оккупантов, — таково общее мнение большинства западных аналитиков, от американского Института изучения войны до специализированных разведок.

Сегодня не стоит гиперболизировать влияние нового пакета американской помощи. Его должно было хватить для замедления темпа российского нашествия, в идеале — остановки оккупационных войск по линии фронта. "Украинским войскам нужно время, чтобы восстановиться после сложных событий в начале года", — американский профессор военных исследований Лоуренс Фридман, FT.

"Сейчас наиболее эффективным способом, которым Украина может продолжать свою борьбу с Россией, является осуществление регулярных нападений с использованием беспилотников дальнего радиуса действия против нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, имеющих стратегическое значение для России", — Фридман. Именно поэтому Белый дом и передает дальнобойные ATACMS, а также побуждает Европу передать ВСУ крылатые ракеты авиационного типа для поражения тыловой инфраструктуры рашистов на оккупированных территориях.

Запад уже сформулировал новую цель текущей кампании против Кремля: убедить бункерного, что дальнейшее продолжение войны бесперспективно.

"Мы должны продолжать поддержку Украины до тех пор, пока ВСУ не смогут оказывать сопротивление и пока Путин не решит остановить войну, — Жозеп Боррель, представитель ЕС. — Но скоро это не произойдет, к сожалению".

Война может продолжаться как минимум до президентских выборов в США, ее финал будет зависеть от фамилии нового хозяина Белого дома и стиля его коммуникации с Кремлем.

Ожидается, что ВСУ смогут возобновить серьезные наступательные действия в 2025 году. Американские официальные лица ожидают, что новое вооружение даст Киеву время для пополнения своих рядов и укрепления оборонных позиций на поле боя, включая строительство окопов и минных полей. В сочетании с обязательствами европейских стран, последний пакет помощи США должен обеспечить Киев примерно до конца следующего года.

Самым приоритетным заданием украинских властей Белый дом считает проведение мобилизации: Киев должен использовать момент для пополнения ВСУ воинами для подготовки к новым будущим боевым действиям. Иначе ВСУ не удастся в полной мере воспользоваться преимуществами новых поставок вооружения и увеличения производства артиллерийских снарядов в Европе и США. Украина не сможет перейти в наступление без мобилизации. "Чем дольше не удается исправить ситуацию с кадрами и мобилизацией, тем менее вероятным становится широкомасштабное наступление в 2025 году", — Washington Post.

"Аналитики считают, что Украина не сможет отвоевать многие территории назад, однако, возможно, ей удастся договориться о мире с более сильной позиции – или заморозить конфликт", — Reuters.

Источник: авторский канал Ореста Сохара в Telegram