Помощи от США не хватит надолго: Reuters выяснило, что может изменить ситуацию

Оборона обойдется дешевле, чем контрнаступление и отбитие территорий

Помощи в размере 61 млрд долларов, которую Украина получила от США, может оказаться недостаточно для дальнейшего ведения войны. Ведь по разным подсчетам этих денег хватит лишь до конца 2025 года.

Поэтому Украина все еще нуждается хотя бы в среднесрочном плане помощи, в котором ведущее место может занять привлечение российских замороженных активов. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, уже в конце 2025 года Украине понадобится новый пакет помощи, ведь оказанная поддержка иссякнет.

"Многолетний план финансирования, напротив, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", — пишет издание.

Однако если российский диктатор Владимир Путин поймет, что Украина может продержаться еще много лет, то он также может изменить расчеты. По словам издания, шансы Украины вернуть большинство территорий назад малы, однако вполне вероятно будет договоренность о мире с более сильной позиции — или замораживание конфликта, как Северная и Южная Корея.

"Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонная кампания обойдется дешевле, чем попытка выгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится не менее 88 миллиардов евро на году — сумма, которую союзники выделили на 2023 год", — пишет издание.

Отмечается, что большую часть денег Украина может получить от замороженных российских активов. Идеи их мобилизации содержат конфискацию активов, использование их для поддержки кредита, который западные страны предоставит Украине, или передачу Киеву приносимых ими процентов.

Так, если западные страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 миллиардов евро. Однако это, хоть и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку позволит финансировать Украину не менее полугода.

"Однако получить для Киева 320 миллиардов долларов — это совсем другое дело. Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт к этому времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Мирового банка, обойдется в 486 миллиардов долларов", — добавляет издание.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия выступает против изъятия российских замороженных активов в пользу Украины. Власти страны опасаются, что такое решение создаст прецедент с неприятными последствиями для экономики.