Военно-политический обозреватель прокомментировал данные ГУР по производству Россией ракет

Интересная информация к размышлению от ГУР МО Украины…

Согласно данным ГУР МО Украины, ракетный потенциал россии и производство представляет собой:

3М22 "Циркон" — 40 ракет. Производство 10 ракет в месяц.

П-800 "Оникс" — 400 ракет. Производство — 10 в месяц.

ЗМ-14 КРМБ "Калибр" — 270. Производство 30-40 в месяц.

Х-69 — 45. Производство 1-3 в месяц.

Х-101 — количество в наличие названо не было, но производство составляет 70 ракет в месяц.

Конечно, без данных по Х-101 полнота информации, скажем так, не полна. К тому же, в списке не упоминают Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, при том, что они куда чаще применяются нежели те же самые 3М22 "Циркон".

Но на себя обращает показатель производства Х-101, а именно — 70 ракет в месяц. Довольно долгое время, средний показатель производства Х-101 был на уровне 2 ракеты в сутки. И под конец первого полугодия 2024 он продолжает оставаться в этих пределах без изменений, что говорит об отсутствии у РОВ возможностей существенно наращивать производство даже самых массовых ракет.

Ровно год назад, 1 мая, я писал в одной из своих заметок о суточном накоплении РОВ 2-5 ракет, основной компонентой в котором были именно Х-101/555. По сути, за год в этом плане у россиян ничего не изменилось.

Стагнирующий прогресс…

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко