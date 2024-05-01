Стагнуючий прогрес: у Росії не все так райдужно з виробництвом ракет - Олександр Коваленко
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Військово-політичний оглядач прокоментував дані ГУР із виробництва Росією ракет
Цікава інформація для роздумів від ГУР МО України…
За даними ГУР МО України, ракетний потенціал Росії та виробництво є:
- 3М22 "Циркон" — 40 ракет. Виробництво 10 ракет на місяць.
- П-800 "Онікс" — 400 ракет. Виробництво – 10 на місяць.
- ЗМ-14 КРМБ "Калібр" — 270. Виробництво 30-40 на місяць.
- Х-69 — 45. Виробництво 1-3 на місяць.
- Х-101 — кількість у наявності названа не була, але виробництво складає 70 ракет на місяць.
Звичайно, без даних щодо Х-101 повнота інформації, скажімо так, не повна. До того ж у списку не згадують Х-47М2 "Кинжал", 9М723 і Х-22/32, при тому, що вони набагато частіше застосовуються, ніж ті самі 3М22 "Циркон".
Але на себе звертає показник виробництва Х-101, а саме 70 ракет на місяць. Досить довгий час, середній показник виробництва Х-101 був на рівні 2 ракети на добу. І під кінець першого півріччя 2024 року він продовжує залишатися в цих межах без змін, що говорить про відсутність у РОВ можливостей суттєво нарощувати виробництво навіть наймасовіших ракет.
Рівно рік тому, 1 травня, я писав в одній зі своїх нотаток про добове накопичення РОВ 2-5 ракет, основною компонентою якого були саме Х-101/555. По суті за рік у цьому плані у росіян нічого не змінилося.
Стагнуючий прогрес…
Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка
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