Військово-політичний оглядач прокоментував дані ГУР із виробництва Росією ракет

Цікава інформація для роздумів від ГУР МО України…

За даними ГУР МО України, ракетний потенціал Росії та виробництво є:

3М22 "Циркон" — 40 ракет. Виробництво 10 ракет на місяць.

П-800 "Онікс" — 400 ракет. Виробництво – 10 на місяць.

ЗМ-14 КРМБ "Калібр" — 270. Виробництво 30-40 на місяць.

Х-69 — 45. Виробництво 1-3 на місяць.

Х-101 — кількість у наявності названа не була, але виробництво складає 70 ракет на місяць.

Звичайно, без даних щодо Х-101 повнота інформації, скажімо так, не повна. До того ж у списку не згадують Х-47М2 "Кинжал", 9М723 і Х-22/32, при тому, що вони набагато частіше застосовуються, ніж ті самі 3М22 "Циркон".

Але на себе звертає показник виробництва Х-101, а саме 70 ракет на місяць. Досить довгий час, середній показник виробництва Х-101 був на рівні 2 ракети на добу. І під кінець першого півріччя 2024 року він продовжує залишатися в цих межах без змін, що говорить про відсутність у РОВ можливостей суттєво нарощувати виробництво навіть наймасовіших ракет.

Рівно рік тому, 1 травня, я писав в одній зі своїх нотаток про добове накопичення РОВ 2-5 ракет, основною компонентою якого були саме Х-101/555. По суті за рік у цьому плані у росіян нічого не змінилося.

Стагнуючий прогрес…

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка