Есть два условия: Макрон рассказал, когда может отправить французских военных в Украину

Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности

Президент Франции Эмануэль Макрон после своих заявлений о возможности отправки армии в Украину назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второе – значительный прорыв России на фронте.

Об этом глава французского государства заявил в интервью The Economist. По его словам, РФ не может победить Украину и Макрон не допустит этого.

"У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности", — сказал президент.

По его словам, основным условием безопасности и военной надежности в ЕС является противостояние РФ даже путем привлечения европейских армий.

"Если бы россияне прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос", — заявил Макрон.

Он также отметил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, в частности, недавно в Африку для борьбы с терроризмом. И тогда Франция сделала это по просьбе суверенных государств.

По словам Макрона, другие страны Запада не должны исключать этот вариант "априори", поскольку летом 2022 года они исключили отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, но сейчас все это поставляется Украине. Также он подчеркнул, что россияне довольно бурно отреагировали на заявления об армии НАТО в Украине, что и ожидалось.

Ранее "Телеграф" писал, что Макрон сделал заявление о возможном применении ядерного оружия против России.