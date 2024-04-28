Деньги нужны не Украине: Орбан рассказал, почему блокирует помощь ЕС для Киева

Одна категория населения якобы очень страдает из-за финансовой поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за того, что Евросоюз выделяет помощь Украине, страдает европейский средний класс. Поэтому он работает, чтобы деньги для Будапешта не оказались у Киева.

Орбан отметил, что некоторые называют это "правом вето". Об этом сообщает Telex.

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"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся у Украины", — сказал Орбан.

Венгерский премьер также подверг критике НАТО. По его словам, Альянс уже рассматривает вариант ввода войск на территорию Украины. Орбан считает, что это открывает новую главу в войне. Однако "дипломатия вернет контроль", уверен политик.

Напомним, недавно в Венгрии заявили о блокировании 2 млрд евро для Украины от Евросоюза. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто рассказал, что право вето будет наложено на выделение средств для Киева, пока Будапешт не получит гарантий, что отечественные компании не будут в списке "спонсоров войны". Однако эти компании намерены продолжать работу на рынке России.

Ранее "Телеграф" писал, что в Венгрии прошли протесты против правительства Орбана. На улицы вышли тысячи граждан после громкого коррупционного скандала.

Движение возглавил оппозиционер Петер Мадьяр. Он — бывший муж экс-министра юстиции Юдит Варги, которая якобы призналась в коррупции в правительстве Орбана.