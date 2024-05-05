"Волнение России показывает, что мы правы": Макрон сделал новое заявление насчет отправки войск в Украину

От ситуации в Украине зависит безопасность в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон рад реакции Кремля на свое заявление о возможной отправке западных войск в Украину. По его словам, это показывает, что подобная стратегия работает.

Об этом Макрон заявил в интервью La Tribune. По его мнению, в отношении России следует сохранять стратегию "стратегической неопределенности" и не раскрывать свои планы. Французский лидер отметил, что его заявления о возможной отправке войск в Украину являются частью этой стратегии.

"Волнение России показывает, что мы правы, не закрывая никаких дверей. В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе, а значит, от мира и безопасности", — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что безопасность Европы поставлена на карту в Украине. "Если Россия победит, в следующую секунду безопасность больше не будет возможна ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни дома. Радиус российских баллистических ракет покрывает нас всех", — сказал он.

Напомним, Макрон после своих заявлений о возможности отправки войск в Украину, назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второй – значительный прорыв России на фронте.

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такие заявления "опасны" и "нагнетают напряженность". Он подчеркнул, что такие слова потенциально "могут представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".