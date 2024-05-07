Культ царя, желающего захватить Украину: западные СМИ об инаугурации Путина

Западные медиа анализируют, что последует за инаугурацией российского диктатора.

Во вторник, 7 мая, в Москве прошла инаугурация российского диктатора Владимира Путина, который намерен усидеть в президентском кресле еще минимум шесть лет.

Церемонию бойкотировали США и ряд стран ЕС. При этом в речи, которую Путин якобы писал сам, он заявил, что не исключает диалога с Западом, но тот должен происходить "на равных" и пообещал продолжать формировать "многополярный мир".

"Телеграф" проанализировал, что о действе в стенах Кремля написала американские и европейские СМИ.

Сменить старую гвардию

Издание Politico опубликовало материал под названием "Инаугурация Путина положила начало изменениям в Кремле".

"Последствия ритуала покажут, насколько далеко российский лидер готов зайти, чтобы сменить стареющую старую гвардию, — говорится в материале. — Традиция и российское законодательство требуют, чтобы за присягой нового президента следовали перестановки в правительстве, которые могли бы пролить редкий свет на душевное состояние Путина перед следующим шестилетним сроком".

Как объясняет Politico консультант аналитического центра Chatham House Николай Петров, Путин в своей политике с одной стороны опирался на старую гвардию надежных друзей и знакомых таких, как министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров — последний занимал свой пост два десятилетия.

С другой стороны, полагался на лояльных технократов, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, чтобы сохранить экономику страны на плаву.

Но такой способ ведения дел выглядит все более несостоятельным, поскольку некоторым из приспешников Путина уже почти семьдесят.

"Поколению Путина пора сойти со сцены, но замена им не готова, — сказал Петров. — Система столкнулась с серьезной проблемой, и мы увидим, в какой мере она сможет ее решить, или она просто остановится на время".

В прошлые годы Кремль отбирал на высокие должности кандидатов не обязательно квалифицированных, но легко контролируемых. Это были и бывшие телохранители Путина, и родственники его ближайшего окружения. Сейчас получить более привлекательный пост может Дмитрий Патрушев — действующий министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его новое назначение означало бы победу для "российского ястребиного правоохранительного блока".

Неожиданностями могут стать и назначения на политические должности "новых лиц" из числа участников так называемой "СВО".

Путину будет легче иметь дело с Трампом

Влиятельная британская газета The Times выпустила материал под названием "Нет Путина — нет России": культ современного царя", ссылаясь на старое заявление главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, говорившего: "Если есть Путин, есть Россия. Если нет Путина, не будет России.

Согласно российской конституции, которая была переписана в 2020 году для продления срока полномочий Путина, он может оставаться президентом, по крайней мере, до мая 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

"С возвращением на пост президента 2012 года после четырех лет премьерства Путин начал считать себя незаменимым, — сказала Times Фиона Хилл, бывшая эксперт Белого дома по России. — Он не может представить себя где-то далеко от президентского трона. И другие люди вокруг его тоже не могут — они не могут представить себе кого-то другого на этом посту".

Издание отмечает, что путинская армия "стабильно продвигается" в Украине после того, как Конгресс США затянул выделение военной помощи Киеву — это дало Москве преимущество на поле боя. Вера Путина в это преимущество, скорее всего, вырастет еще больше, если Дональда Трампа переизберут президентом США в ноябре.

"Вполне возможно, что Путин будет иметь дело с Америкой, больше похожей на другие страны, с которыми он имеет дела — Китаем, Венгрией и Турцией [президента] Эрдогана. Для него это подойдет гораздо лучше", — сказала Фиона Хилл, которая консультировала администрацию Трампа и давала показания на слушаниях по импичменту экс-президента.

Отдельный раздел материала посвящен обеспокоенности душевным состояниям Путина. Журналисты напоминают, что большую часть пандемии Путин провел в своей резиденции Ново-Огарево под Москвой, где его контакты состояли преимущественно из людей типа Николая Патрушева.

"Патрушев, бывший сотрудник КГБ, десятилетиями знакомый с Путиным, печально известен своей верой в теории заговора: в прошлом году, например, он утверждал, что Соединенные Штаты стремятся завоевать Россию, поскольку хотят переселить своих граждан в Сибирь после взрыва супервулкана в Йеллоустоунском парке, который сделает Северную Америку непригодной для жизни».

За два дня до парада

"Инаугурация президента России на пятый срок и ежегодный парад ко Дню победы подчеркнут его влияние на политику страны и его решимость захватить Украину", — пишет в свою очередь американское издание The New York Times.

В четверг, 9 мая, Путин будет руководить на параде на Красной площади, "ежегодной демонстрации военного могущества, которая в течение последних двух лет использовалась, чтобы символически связать войну России в Украине с советской победой над нацистской Германией во Второй мировой войне".

"В отличие от предыдущего года, когда Россия с тревогой ожидала контрнаступления Украины, в этом году господин Путин будет наблюдать за танками и солдатами, проходящими парадом по Красной площади, в гораздо более смелом состоянии. С осени прошлого года его войска находятся в наступлении на Украину, постоянно атакуя истощенную украинскую оборону", — говорится в материале.

В то же время отмечается, что состав следующего российского правительства "даст сигналы по поводу курса страны в ближайшие годы". По информации издания, нет признаков того, что российский диктатор заменит Мишустина, Шойгу и Лаврова.

"Но может быть сюрприз. Даже сохранение их [на должностях] пошлет мощный сигнал: Путин верит, что у него есть победная команда, и Кремль доволен нынешним прогрессом России в Украине и ее международным положением".

Репрессии не ослабнут

"Владимир Путин во вторник начал свой пятый срок в должности российского лидера на блестящей кремлевской инаугурации, устроившись в должности на следующие шесть лет после того, как уничтожил своих политических оппонентов, начал сокрушительную войну в Украине и сосредоточил всю власть в своих руках", – отмечает канал France24.

Медиа пишет, что с тех пор, как Путин заменил президента Бориса Ельцина в конце 1999 года, он превратил Россию из страны, выходящей из экономического коллапса, в государство-изгоя, угрожающее глобальной безопасности.

"Вопрос в том, что 71-летний Путин будет делать в течение следующих шести лет как дома, так и за рубежом", — говорится в тексте. Ожидается, что новое правительство Путина может пойти на непопулярные шаги: повысить налоги на финансирование войны и заставить больше людей вступать в армию.

После вторжения в Украину власти расправлялись с любой формой инакомыслия с жестокостью, невиданной с советских времен. "Нет никаких признаков того, что эти репрессии ослабятся во время нового срока Путина".

В материале немецкой газеты Die Welt говорится, что пока неясно, как Путин будет в дальнейшем формировать свою внутреннюю и внешнюю политику.

"Он начал свой предыдущий срок в должности 2018 года с обещания сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира, которая также будет "современной и динамичной". Он не смог достичь этой цели и вместо этого сосредоточил экономику страны на войне".

Напомним, ранее "Телеграф" вместе с экспертами разбирался, сменит ли Владимир Путин военную стратегию в Украине после получения от россиян очередного карт-бланша на безграничную власть.