Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов пояснив, що буде після ротації міністра оборони у РФ

Шойгу впав. Оперативність "наступу на Харків" виявилася очевидною навіть для путіна. Шалені втрати та марність спроби прориву приховати не вдалося.

Ідіотизм генералів, навіть позбавлених коньяку та гаремів, залишився на колишньому рівні. Як з’ясувалося експериментальним шляхом, справа була не в коньяку.

Замість шойгу міністром оборони призначено якогось бєлоусова.

Нічим, крім садизму та істеричності ця істота не відома. Але саме ці якості вселяють наївному путіну деякі надії на глобальні фронтові зміни.

Зрозуміло, спочатку буде багато хвастощів, промов і показухи.

Новий міністр скажено випендрюватиметься, зображуючи "інший підхід" та іншу "якість" людини.

Але дуже швидко гов**ще російської армії засмокче і розчинить бєлоусова. Його ніс приплюснеться, ніздрі заростуть, а погляд стане таким же тупим, як у кожугетича.

Джерело: пост Невзорова в Telegram