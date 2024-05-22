Политик, общественный деятель Геннадий Кривошея рассказал об изменениях, которые нужно вносить в саму систему закупок

Мы все помним громкие скандалы с поставкой некачественных товаров компаниями-прокладками (консервы с жилами, замороженное мясо с водой, гнилые овощи и фрукты, масло – не масло и т. п)…

К сожалению, даже при смене скандальных поставщиков, качество продуктов в некоторых случаях остается сомнительным.

Поставки некачественных товаров, это своеобразная коррупционная схема, за счет которой поставщику легко обмануть государство и заработать дополнительные 10—20%, а возможно, и больше…

Спросите, как?

Поставщик (он же фактически является прокладкой между изготовителем и в/ч) принимает заказы на поставку продуктов в одну из в/ч. Авансовых платежей нет, поэтому товары могут брать по принципу "давайте все, что есть", и там увидим, что примут.

После этого заказ от посредника передается непосредственному производителю, затем следует доставка и прием товара в в/ч.

Как правило, доставка товара происходит в определенные дни и часы, а если это касается востока, то еще и довольно оперативно отгружается на склад (может прилететь). Понимаем, что при разгрузке легко можно скрыть некачественную продукцию, гнилые овощи в сетках, консервы, в составе которых меньший процент мяса, мясо-колбасные товары с перебитыми этикетками, масло с растительными жирами, а также копию недействительного протокола испытаний и т. п.). Как правило, часть недостатков военные увидят через несколько дней, когда акты приема уже подписаны и претензию как таковую достаточно трудно доказать (а возможно и не увидят вообще, ведь им нужно воевать, а не проверять качество…).

Все эти вещи не всегда можно проверить при получении товара.

Поэтому должен быть высокий уровень ответственности со стороны поставщика и производителя, а также постоянный контроль со стороны Министерства.

Сегодня за соблюдением качества следят несколько структур: соответствующее управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны, а также DOT — Государственный оператор тыла, в штате которого есть группа соответствующих специалистов по контролю качества товаров.

Однако должен признать, этого мало, ведь невозможно в каждом пункте приема поставить ветеринара или разместить лабораторию для полного контроля.

Следовательно, нужно вносить изменения в саму систему закупок, менять условия поставок и максимально убирать компании-прокладки. Кстати, если кому-то неизвестно, последний год/два основные группы товаров достаточно часто доставляют именно производители, а компании-прокладки только на этом зарабатывают, прикрываясь юридическими и бюрократическими процессами.

На что нужно обратить внимание в первую очередь:

1. Покупаем у производителя.

Система закупок должна быть максимально настроена так, чтобы дать возможность зайти на торги непосредственному производителю, в том числе имеющем собственную доставку. Для этого нужно действующий каталог разделить на отдельные группы ходовых товаров, которые составляют, как правило, около 80% основных заказываемых продуктов (молочные, консервы, мясо-колбасные, свежее мясо, крупы, овощи). Следовательно, мы сможем получить реальную цену товара от производителя, а с ней и гарантию качества. Например: Минобороны уже вывело в отдельные закупки хлеб и воду и получило своевременные поставки, качественную продукцию и гарантию от производителя. Вода стала минимум в два раза дешевле…

2. Пересмотреть каталог в направлении обоснованного его уменьшения, по которому военные заказывают продукцию. Об этом уже заявил ДОТ, и именно поэтому это логично делать вместе с выделением отдельных продуктов питания в отдельные лоты, чтобы заинтересовать производителя.

3. Заказ продукции проводить через единую базу ДОТ как единого оператора. Это позволит контролировать и своевременность заказов, и поставок, и оперативное реагирование на несвоевременную поставку. Кстати, именно в эту базу было бы логично подгружать все акты, жалобы и т.д.

4. Предусмотрить в закупках авансовые платежи производителя. Сейчас авансовые платежи, идущие к посреднику, не всегда доходят до производителя, и это реальная проблема как несвоевременной, так и некачественной поставки.

На фото очередные жалобы от военных за май 2024 года…

Что, опять???

Общественный антикоррупционный совет при МОУ