Політик, громадський діяч Геннадій Кривошея розповів про зміни, які потрібно вносити в саму систему закупівель

Ми всі памʼятаємо гучні скандали з постачанням неякісних товарів компаніями-прокладками (консерви з жилами, заморожене мʼясо з водою, гнилі овочі та фрукти, масло — яке не масло і т. п)…

На жаль, навіть при зміні скандальних постачальників, якість продуктів в деяких випадках залишається сумнівною…

Постачання неякісних товарів, це своєрідна корупційна схема, за рахунок якої постачальнику легко обдурити державу і заробити додаткові 10—20%, а можливо, й більше…

Запитаєте, як?

Постачальник (він же фактично є прокладкою між виробником і в/ч) приймає замовлення на постачання продуктів в одну із в/ч. Авансових платежів немає, тому товари можуть брати по принципу "давайте все, що є" і там побачимо, що приймуть.

Після цього замовлення від посередника передається безпосередньому виробнику, потім йде доставка і прийом товару у в/ч.

Як правило доставка товару відбувається у визначені дні та часи, а якщо це стосується сходу, то ще й досить оперативно відвантажується на склад (адже може прилетіти). Розуміємо, що під час розвантаження легко можна приховати неякісну продукцію, гнилі овочі в сітках, консерви, в складі яких менший відсоток мʼяса, мʼясо-ковбасні товари з перебитими етикетками, масло з рослинними жирами і навіть копію недійсного протоколу випробувань і т. п.). Як правило, частину недоліків військові побачать через декілька днів, коли акти прийому вже підписані і претензію як таку досить важко довести (а можливо і не побачать взагалі, адже їм потрібно воювати, а не перевіряти якість…).

Всі ці речі не завжди можливо перевірити при отриманні товару.

Тому має бути високий рівень відповідальності зі сторони постачальника та виробника, а також постійний контроль з боку Міністерства.

Сьогодні за дотриманням якості слідкують декілька структур: відповідне управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, а також DOT — Державний оператор тилу в штаті якого є група відповідних спеціалістів з контролю за якістю товарів.

Однак маю визнати, цього замало, адже не можливо в кожному пункті прийому поставити ветеринара чи розмістити лабораторію для повного контролю.

Отож, потрібно вносити зміни в саму систему закупівель, змінювати умови постачання та максимально прибирати компанії-прокладки. До речі, якщо комусь не відомо, останній рік/два основні групи товарів досить часто доставляють саме виробники, а компанії-прокладки лише на цьому заробляють, прикриваючись юридичними та бюрократичними процесами…

На що потрібно звернути увагу в першу чергу:

1. Купуємо у виробника.

Система закупівель повинна бути максимально налаштованою так, щоб дати можливість зайти на торги безпосередньому виробнику, зокрема для тих які мають власну доставку. Для цього потрібно діючий каталог розділити на окремі групи ходових товарів, які складають як правило близько 80% основних продуктів що замовляються (молочні, консерви, мʼясо-ковбасні, свіже мʼясо, крупи, овочі). Відтак ми зможемо отримати реальну ціну товару від виробника, а з нею і гарантію якості. Для прикладу: Міноборони вже вивело в окремі закупівлі хліб та воду і отримало своєчасні поставки, якісну продукцію та гарантію від виробника. Вода стала мінімум в два рази дешевша…

2. Переглянути каталог в напрямку обґрунтованого його зменшення, по якому військові замовляють продукцію. Про це вже заявив ДОТ, і саме тому це логічно робити разом з виокремленням окремих продуктів харчування в окремі лоти, щоб зацікавити виробника.

3. Замовлення продукції проводити через єдину базу ДОТ, як єдиного оператора. Це дасть можливість контролювати і своєчасність замовлень, і поставок, і оперативне реагування на несвоєчасне постачання. До речі, саме в цю базу було б логічно підвантажувати всі акти, скарги тощо.

4. Передбачити в закупівлях авансові платежі для виробника. Наразі авансові платежі, які йдуть до посередника, не завжди доходять до виробника, і це є реальною проблемою як несвоєчасного, так і неякісного постачання.

На фото чергові скарги від військових за травень 2024 року…

Що, знову???

Громадська антикорупційна рада при МОУ