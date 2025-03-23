Сине-желтые близки к повышению в классе в Лиге наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу сыграет второй поединок с Бельгией в рамках стыкового раунда Лиги наций УЕФА. В первой игре украинцы сенсационно победили Красных дьяволов со счетом 3:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче Бельгия — Украина. Здесь оперативно будут доступны видео голов. В статье "Бельгия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций" можно следить за поединком в формате текстовой трансляции.

Бельгия — Украина: онлайн голов (обновляется)

Матч стыкового раунда Лиги наций УЕФА Бельгия — Украина состоится в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена", начало в 21:45 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины неудачно выступила в Лиге наций, заняв второе место на групповом этапе в дивизионе B. Таким образом, Сине-желтые пробились в стыковой раунд за право подняться в дивизион А. К слову, победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, проигравший будет выступать в дивизионе B.

Ранее главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, правда, украинцы уже успели потерять основного центрбека, а по итогам первой игры — двух правых защитников — Коноплю и Сыча.