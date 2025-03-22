Бельгия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые близки к дивизиону А в Лиге наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет с Бельгией второй поединок стыкового раунда Лиги наций УЕФА. В первой игре Сине-желтые добыли сенсационную победу со счетом 3:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Украина. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Бельгия — Украина (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция матча Бельгия — Украина

Где и когда смотреть матч Бельгия — Украина

В Интернете за ходом игры онлайн можно следить на сервисе по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (стоимость от 129 грн/месяц). Бесплатно посмотреть встречу Бельгия — Украина можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Прогноз на матч Бельгия — Украина

По мнению букмекеров, бельгийцы, вероятно, выиграют матч, однако проиграют 2-матчевое противостояние. Искусственный интеллект (ИИ) Grok по итогам первого матча считает, что у Сине-желтых намного больше шансов на выход в дивизион А — 65%. ИИ прогнозирует, что игра завершится со счетом 1:1. А вот ChatGPT 4.5 предполагает, что Бельгия победит со счетом 2:1.

История встреч

Команды сыграли между собой 2 матча — победа Украины в первой игре (3:1) и ничья на групповом этапе Евро-2024.

Полный видеообзор матча Украина — Бельгия в Лиге наций

А судьи кто?

Матч Бельгия — Украина рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. На игре будет работать VAR, за который будет отвечать Паскаль Мюллер.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций на втором месте. Это дало право нашей команде сыграть в стыковом раунде. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией.