Молитва Путина, кажется, была малоэффективна

Глава МИД Польши Радослав Сикорский задал публичный вопрос о молитве Владимира Путина. Поводом стало недавнее заявление спецпосланника Трампа, что Путин якобы молился о жизни президента США.

Сикорский обратился к известному теологу, священнику-иезуиту Кшиштофу Монделю в сети X. Министр написал:

"Молитва полковника КГБ засчитывается вдвойне или не засчитывается вообще?"

На это священник ответил:

"Если Путин просит Бога о чем угодно, но не перестает убивать людей и врать миру, то его молитвы остаются глухими, потому что Бог не укрепляет злых людей во зле, он может творить только ад, Бог сам по себе добр, он может давать только добрые дары и хочет встретиться с тем, кто хочет встретиться".

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что Путин молился за Трампа после покушения на него. Он также назвал президента РФ другом Трампа и "благородным человеком", якобы заказавшим для него портрет у российского художника. Виткофф, хотя формально отвечает за Ближний Восток, фактически заменил спецпредставителя Кита Келлога на переговорном треке с РФ. Келлог был устранен после настояния Кремля.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Стив Виткофф имеет длительные партнерские отношения с миллиардером Леонардом (Леном) Блаватником. Против последнего Украина ввела санкции в конце 2023 года.