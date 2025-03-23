Держитесь крепче: большинство областей Украины накроет мощный ветер (карта)

Где ветер будет самый сильный – смотрите в материале "Телеграфа"

Погода в Украине с 24 марта после тепла изменится. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности из-за сильных порывов ветра.

По данным сервиса Ventusky, в Украине возможно усиление ветра до штормовых значений. Судя по цветовой шкале скорости ветра, отраженной в правой части карты, скорость ветра предпочтительно составляет 20-40 км/ч (зеленые и голубые оттенки).

В западных регионах Украины (возле границы с Польшей и Румынией) заметны желто-оранжевые пятна, указывающие на усиление ветра до 60-80 км/ч. Особенно сильный ветер прогнозируется в юго-западной части страны. Общее направление ветра, исходя из направления линий на карте, преимущественно юго-западное и западное.

На востоке и юге страны ветер слабее — в пределах 10-30 км/ч. В центральной части Украины, включая Киев, прогнозируется ветер средней силы около 30-40 км/ч.

Этот прогноз основан на данных, отображенных на карте по состоянию на 12:00. В течение суток сила и направление ветра могут изменяться.

Как выглядят порывы ветра на карте по данным Ventusky 24 марта.

А вот 25 марта на большинстве территорий Украины прогнозируются порывы ветра средней силы. По данным карты на 12 часов, скорость ветра преимущественно находится в диапазоне 20-40 км/ч (светло-зеленые и голубые оттенки на карте).

Наиболее ветреная ситуация наблюдается в западных и юго-западных регионах страны, где скорость порыва ветра местами достигает 50-60 км/ч (желто-оранжевые участки на карте). Особенно это заметно у границы с Румынией и Молдовой.

Направление ветра, судя по линиям на карте, преимущественно западное и юго-западное.

Как выглядят порывы ветра по данным Ventusky 25 марта.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Что говорит Укргидрометцентр

По данным синоптиков Укргидрометцентра, днем 24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

Рекомендации:

Удерживайтесь от пребывания на улице во время усиления ветра.

Закрепите предметы на балконах и подворьях.

Будьте внимательны на дорогах, особенно на открытых участках.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101.

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