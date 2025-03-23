Врет и об Украине. ИИ подсчитал, сколько Трамп делает ложных заявлений в день

За первые два месяца Трамп мог бы сделать от 1200 заявлений

Дональд Трамп неоднократно делал большое количество заявлений. К примеру, недавно он сделал важное заявление о перемирии в Украине.

Но действительно ли они правдивы? "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, сколько раз днем лжет президент США Дональд Трамп.

Однозначного ответа нейросеть не дала, потому что год еще не закончился. Да и подсчет всех заявлений занимает время, ведь нужно независимые организации, занимающиеся проверкой фактов.

Однако искусственный интеллект рассказал, сколько было ложных заявлений в первый президентский срок. Речь идет за 2017-2021 годы.

The Washington Post задокументировал около 30 573 ложных заявлений за четыре года, которые могут вводить в заблуждение. То есть, как пишет Grok, примерно 21 заявление в день.

Во время предвыборной кампании в 2024 году, издание CNN подсчитало, что Дональд Трамп сделал около 30 ложных заявлений во время дебатов с Камалой Гаррис. А вот с начала второго срока президента США (20 января 2025) и до 23 марта прошло всего 62 дня, и уже появлялись сообщения о ложных словах.

Нейросеть указала пример, что такие заявления звучали в его инаугурационной речи и выступлении перед Конгрессом 4 марта 2025 года.

Фактчекеры BBC Verify заметили манипуляции с цифрами, например, объем предоставленной Украине помощи, или экономические показатели.

Что касается его прошлых показателей (20-30 лживых заявлений в день в периоды активной публичной деятельности), то за 62 дня 2025 он мог бы сделать от 1200 до 1800 ложных заявлений. Стоит отметить и то, что нейросеть только предполагает такие данные, потому что правильные данные за 2025 год не опубликованы.

Ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект оценил шансы на договоренности Трампа и Путина по поводу перемирия в Украине.