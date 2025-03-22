Бельгия - Украина: ИИ дают неоднозначный прогноз на матч Лиги наций

Обе нейросети считают, что у Сине-желтых хорошие шансы на общую победу в 2-матчевом противостоянии

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу вновь сыграет с Бельгией, но на это раз в гостях. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Украина.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (ИИ) касательно вероятности успеха команд. Мнение двух ИИ разделилось.

Прогноз ChatGPT 4.5 на матч Бельгия — Украина:

ChatGPT считает, что Бельгия за счет высокого класса, мощной линии нападения и технического мастерства игроков победит во втором матче со счетом 2:1. Вероятность победы Украины ИИ оценил в 25%, а бельгийцев — в 45%. Против Сине-желтых может сыграть плохая реализация моментов и нестабильность лидеров, к примеру Александра Зинченко.

Прогноз Grok на матч Бельгия — Украина:

Grok после первого матча считает, что у Сине-желтых намного больше шансов на выход в дивизион А — 65%. ИИ также назвал секрет успеха украинцев: организованность в обороне и тактическая гибкость, быстрые контратаки, моральный дух и надежная защита (Лунин и пара центрбеков Забарный/Матвиенко). Grok также нашел слабости у нашей команды перед ответным матчем: плохая реализация, игра под давлением чужих трибун, травмы и ротация.

ИИ делает вывод, что ответная игра завершится со счетом 1:1, а сборная Украины благодаря слаженной игре, психологическому преимуществу и комфортному результату первого поединка по сумме двух матчей выйдет в дивизион А Лиги наций.

Матч стыкового раунда Лиги наций УЕФА Бельгия — Украина состоится в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль". Добавим, что в первом матче украинцы сенсационно победили Красных дьяволов со счетом 3:1.

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины неудачно выступила в Лиге наций, заняв второе место на групповом этапе в дивизионе B. Таким образом, Сине-желтые пробились в стыковой раунд за право подняться в дивизион А. К слову, победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, проигравший будет выступать в дивизионе B.

Ранее главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, правда, украинцы уже успели потерять основного центрбека, а по итогам первой игры — двух правых защитников — Коноплю и Сыча.