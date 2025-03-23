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От моркови до бархатцев: что можно смело садить в почву уже в апреле 2025

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что можно посадить в апреле 2025 Новость обновлена 23 марта 2025, 21:31
Что можно посадить в апреле 2025. Фото Коллаж "Телеграфа"

Наступает время, когда многие растения можно высаживать в открытый грунт

В апреле уже можно наслаждаться первыми тепличными луком, огурцами, редиской и цветами. Однако теплая погода побуждает к работам прямо на участке. В открытый грунт в апреле можно высаживать не только картофель.

В этом месяце на огороде и в саду следует высаживать культуры, которые хорошо переносят прохладную погоду и ранние весенние условия. Вот список растений, которые можно смело сажать в этот период:

Овощи и зелень:

  • Горох: не боится заморозков, поэтому его можно сеять раньше.
  • Редис, репа, редька: эти корнеплоды хорошо растут в прохладной почве.
  • Морковь: оптимальный период для посева – апрель и начало мая, при температуре около +15°C.
  • Сельдерей, укроп, петрушка, салат: их можно сеять в первой половине апреля.
салат свекла зелень
Фото: freepik
  • Картофель: в конце апреля, при достаточном прогревании почвы.

Рассада:

  • Капуста: во второй половине апреля высаживают рассаду брюссельской, пекинской, цветной и белокочанной капусты. ​
  • Томаты: семена томатов можно сеять в теплицу или под пленку в открытом грунте.

Цветы:

  • Ирисы, пионы, хризантемы: в апреле высаживают эти многолетники. ​
цветы хризантемы в саду
Фото: freepik
  • Бархатцы, львиный зев: среди однолетних цветов эти виды рекомендуется сеять в этот период.

Напомним, что в апреле начинает развиваться озимый чеснок. Мы писали, чем подкормить чеснок для богатого урожая.

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#Цветы #Овощи #Сад #Огород