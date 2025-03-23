От моркови до бархатцев: что можно смело садить в почву уже в апреле 2025
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Наступает время, когда многие растения можно высаживать в открытый грунт
В апреле уже можно наслаждаться первыми тепличными луком, огурцами, редиской и цветами. Однако теплая погода побуждает к работам прямо на участке. В открытый грунт в апреле можно высаживать не только картофель.
В этом месяце на огороде и в саду следует высаживать культуры, которые хорошо переносят прохладную погоду и ранние весенние условия. Вот список растений, которые можно смело сажать в этот период:
Овощи и зелень:
- Горох: не боится заморозков, поэтому его можно сеять раньше.
- Редис, репа, редька: эти корнеплоды хорошо растут в прохладной почве.
- Морковь: оптимальный период для посева – апрель и начало мая, при температуре около +15°C.
- Сельдерей, укроп, петрушка, салат: их можно сеять в первой половине апреля.
- Картофель: в конце апреля, при достаточном прогревании почвы.
Рассада:
- Капуста: во второй половине апреля высаживают рассаду брюссельской, пекинской, цветной и белокочанной капусты.
- Томаты: семена томатов можно сеять в теплицу или под пленку в открытом грунте.
Цветы:
- Ирисы, пионы, хризантемы: в апреле высаживают эти многолетники.
- Бархатцы, львиный зев: среди однолетних цветов эти виды рекомендуется сеять в этот период.
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