От моркови до бархатцев: что можно смело садить в почву уже в апреле 2025

Наступает время, когда многие растения можно высаживать в открытый грунт

В апреле уже можно наслаждаться первыми тепличными луком, огурцами, редиской и цветами. Однако теплая погода побуждает к работам прямо на участке. В открытый грунт в апреле можно высаживать не только картофель.

В этом месяце на огороде и в саду следует высаживать культуры, которые хорошо переносят прохладную погоду и ранние весенние условия. Вот список растений, которые можно смело сажать в этот период:

Овощи и зелень:

Горох : не боится заморозков, поэтому его можно сеять раньше.

: не боится заморозков, поэтому его можно сеять раньше. Редис, репа, редька : эти корнеплоды хорошо растут в прохладной почве.

: эти корнеплоды хорошо растут в прохладной почве. Морковь : оптимальный период для посева – апрель и начало мая, при температуре около +15°C.

: оптимальный период для посева – апрель и начало мая, при температуре около +15°C. Сельдерей, укроп, петрушка, салат: их можно сеять в первой половине апреля.

Фото: freepik

Картофель: в конце апреля, при достаточном прогревании почвы.

Рассада:

Капуста : во второй половине апреля высаживают рассаду брюссельской, пекинской, цветной и белокочанной капусты. ​

: во второй половине апреля высаживают рассаду брюссельской, пекинской, цветной и белокочанной капусты. ​ Томаты: семена томатов можно сеять в теплицу или под пленку в открытом грунте.

Цветы:

Ирисы, пионы, хризантемы: в апреле высаживают эти многолетники. ​

Фото: freepik

Бархатцы, львиный зев: среди однолетних цветов эти виды рекомендуется сеять в этот период.

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