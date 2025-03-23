Историк объяснил, как Путин повторил прием Гитлера

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Ряд процессов, которые проходили в Германии после Первой мировой войны, привели к приходу ко власти нацистов во главе с Адольфом Гитлером. Подобные процессы привели к тому, что в России ко власти пришел Владимир Путин.

На это обратил внимание историк и журналист Сергей Махун. Детально об этом можно прочитать в материале "Телеграф": "Хакнуть" демократию: как Гитлер на волне популизма пришел к власти и дал рецепт политикам будущего

Несмотря на положительные тенденции послевоенного восстановления Германии, Великая депрессия разрушила любую надежду на быстрое восстановление экономики страны. Уже в 1930 году в Германии насчитывалось более трех миллионов безработных, а кризис привел к остановке американского кредитования. В этих условиях нацисты использовали популистические лозунги, которыми простому народу и крупным магнатам пообещали стремительное улучшение экономической ситуации.

Это привело к тому, что уже в сентябре 1930 года разноплановые критики демократии и Веймарской конституции получили 255 из 577 мест в парламенте, хотя у нацистов было лишь 107 мандатов. Однако к выборам 1932 года партия Гитлера смогла получить 230 мандатов, то есть она увеличила свой электорат более чем в два раза, что позволило им начать поглощение правых партий, пока у их противников не было единства.

"И в этом им помогали представители как военно-промышленного комплекса, так и части военно-политической элиты, которая особенно болезненно переживала поражение в Первой мировой войне. И желала реванша, пытаясь использовать партию Гитлера в качестве тарана, не воспринимая политические лозунги нацистов как катастрофические. Но именно таковыми они оказались для государства в обозримом будущем. Как же они ошибались! Почему-то вспоминается "семибанкирщина" во время первого "избрания" президентом РФ Путина", — подчеркивает Махун

"Семибанкирщина" — это термин, который активно использовался в России в средине 90-х годов. Он обозначал группу из нескольких крупнейших олигархов, которые фактически контролировали политику и экономику России. Они имели огромное влияние на СМИ, финансовые потоки и на власть. В частности эта группа оказала значительное влияние на переизбрание Бориса Ельцина в 1996 году.

Однако к концу 90-х эта группа посчитала, что России нужен более "управляемый" президент и поддержали Путина. В конечном итоге тот подчинил олигархов себе, а также уничтожил независимые СМИ и централизовал власть.

То есть, подобно тому, как в Веймарской Германии недооценили Гитлера, так и в пост-советской России недооценили Путина.

Однако на этом параллели между действиями Путина и Гитлера не заканчиваются. Например, "Телеграф" раньше публиковал большой материал о том, чем оккупация Крыма напоминает нападение на Чехословакию в 1938 году.