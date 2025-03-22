Бельгия - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтых ожидает важный поединок против обозленной Бельгии

В воскресенье, 23 марта, сборные Украины и Бельгии сыграют второй матч в рамках стыкового раунда Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Украина.

Бесплатно посмотреть официальную трансляцию игры Бельгия — Украина можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

В Интернете матч Бельгия — Украина будет доступен для просмотра эксклюзивно на платформе Megogo по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (стоимость от 129 грн/месяц).

Матч Бельгия — Украина состоится в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль". Добавим, что в первой встрече украинцы сенсационно победили Красных дьяволов со счетом 3:1.

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины неудачно выступила в Лиге наций, заняв второе место на групповом этапе в дивизионе B. Таким образом, Сине-желтые пробились в стыковой раунд за право подняться в дивизион А. К слову, победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, проигравший будет выступать в дивизионе B.

Ранее главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, правда, украинцы уже успели потерять основного центрбека, а по итогам первой игры — двух правых защитников — Коноплю и Сыча.