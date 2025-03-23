Когда в Украине наступит полное перемирие: в Bloobmerg назвали дату, на которую надеются у Трампа

Европейские чиновники опасаются идей Трампа

Прекращение огня в Украине может быть достигнуто через несколько недель, как надеются США. Белый дом стремится договориться о перемирии до 20 апреля, однако в правительстве понимают, что эти сроки могут измениться из-за значительных разногласий в позициях сторон.

Как сообщает Bloomberg, есть признаки того, что Кремль не спешит достигать соглашения накануне переговоров. Белый Дом надеется достичь соглашения о перемирии до 20 апреля, когда празднуют Пасху и в Западной, и в Православной церквях. Однако термины могут измениться из-за значительных разногласий между сторонами.

На что надеется Трамп

"Я считаю, что мы достаточно скоро достигнем полного прекращения огня", — подчеркнул американский политик. В то же время, несмотря на то, что Владимир Путин пообещал в телефонном разговоре ограничить атаки по инфраструктуре Украины, обстрелы в стране продолжаются.

22 марта президент США рассказал, что усилия по остановке эскалации войны "под контролем" и похвалил свои "хорошие" отношения с лидерами РФ и Украины.

Россия выдвинула жесткие требования для любого соглашения, в частности, прекратить поставки оружия Украине. По словам источника издания, Белый Дом не согласился ни на какие ограничения предоставления военной помощи, хотя ранее приостановил поставки.

Почему Европа боится решений США

"Мы не будем обнародовать условия обсуждений (мирного соглашения — ред.) или сроки в СМИ", — подчеркнул спикер резиденции Вашингтона Брайан Хьюз. В то же время, европейские чиновники обеспокоены идеями Трампа, объясняя, что дипломатические условия могут сделать Украину уязвимой для будущих нападений страны-соседки.

"Пока Россия имитирует переговоры, говоря о возможном мире, но они даже не готовы соблюдать режим прекращения огня, поскольку обещали не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре", — сообщил президент Литвы Гитанас Науседа 21 марта.

Переговоры в Саудовской Аравии будут касаться технических деталей 30-дневного перемирия по ударам по энергетическим объектам. Оно было согласовано Путиным и Зеленским во время отдельных разговоров с Трампом. Также обсудят возможное расширение перемирия на судоходство в Черном море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что связь между представителями Украины и России будут обеспечивать переговорщики со стороны США. Такой формат называется "челночная дипломатия".

Мы также писали, как ИИ предусмотрел обстоятельства встречи президентов обеих стран. Возможность саммита Зеленского и Путина зависит от ряда факторов, в частности, текущей геополитической ситуации, позиций сторон и международного контекста.