Мы подошли к краю: работодателям в Украине пора брать "неидеальных" и забыть о "выше, круче, первее"
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Портрета "идеального кандидата" больше не существует
Это не кадровый голод.
Это мы подошли к краю своих ограничений. И больше не сможем их использовать.
Подавляющее большинство нанимающих менеджеров не умеют, не хотят и не способны создавать среду, команды и системы. Они бесконечно ищут самых лучших, умных, мотивированных, неамбициозных, но продуктивных.
И пока на рынке труда было предложение из кандидатов, они постоянно могли перебирать и вести себя в собственных командах как угодно, потому что было кого нового взять на работу.
На сегодня само понятие "портрет идеального кандидата" больше не работает, не актуально и часто просто невозможно.
Нет больше никаких идеальных кандидатов.
Есть истощенное эмоционально общество, которое не хочет и не будет больше "выше, круче, первее" и "пусть докажет, что сможет, а мы потом подумаем, стоит ли"
Именно поэтому мы пришли к краю: тем, кто хочет развиваться как бизнес, пора посмотреть вокруг и принять реальность (и перестать долбить своих рекрутеров за отсутствие кандидатов), учиться быть эмоциональной опорой и научиться видеть в существующих кандидатах потенциал для выполнения работы. Создавать системы, где простую работу делают после 3-х дневного обучения, или ИИ. Где вместо 8 специалистов для внесения данных – одна ERP, электронный документооборот и обученные сотрудники.
И научиться принимать на работу:
- Молодых людей
- Людей с инвалидностью, с недостатками, ограничениями и др.
- Ветеранов и ветеранок
- Людей 45+, 50+ и даже 65+
- Женщин с детьми (удивительно, но да) etc
Реальность пора принять и собственные ограничения пересмотреть и избавиться от лишнего. И принимать на работу "неидеальных" уже хотя бы не из уважения к людям, а из дефицита ресурсов.
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