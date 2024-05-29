Мы подошли к краю: работодателям в Украине пора брать "неидеальных" и забыть о "выше, круче, первее"

Портрета "идеального кандидата" больше не существует

Это не кадровый голод.

Это мы подошли к краю своих ограничений. И больше не сможем их использовать.

Подавляющее большинство нанимающих менеджеров не умеют, не хотят и не способны создавать среду, команды и системы. Они бесконечно ищут самых лучших, умных, мотивированных, неамбициозных, но продуктивных.

И пока на рынке труда было предложение из кандидатов, они постоянно могли перебирать и вести себя в собственных командах как угодно, потому что было кого нового взять на работу.

На сегодня само понятие "портрет идеального кандидата" больше не работает, не актуально и часто просто невозможно.

Нет больше никаких идеальных кандидатов.

Есть истощенное эмоционально общество, которое не хочет и не будет больше "выше, круче, первее" и "пусть докажет, что сможет, а мы потом подумаем, стоит ли"

Именно поэтому мы пришли к краю: тем, кто хочет развиваться как бизнес, пора посмотреть вокруг и принять реальность (и перестать долбить своих рекрутеров за отсутствие кандидатов), учиться быть эмоциональной опорой и научиться видеть в существующих кандидатах потенциал для выполнения работы. Создавать системы, где простую работу делают после 3-х дневного обучения, или ИИ. Где вместо 8 специалистов для внесения данных – одна ERP, электронный документооборот и обученные сотрудники.

И научиться принимать на работу:

Молодых людей

Людей с инвалидностью, с недостатками, ограничениями и др.

Ветеранов и ветеранок

Людей 45+, 50+ и даже 65+

Женщин с детьми (удивительно, но да) etc

Реальность пора принять и собственные ограничения пересмотреть и избавиться от лишнего. И принимать на работу "неидеальных" уже хотя бы не из уважения к людям, а из дефицита ресурсов.